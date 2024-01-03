تقدَّم الرئيس التركي رجب طيب أردوغان بالعزاء لنظيره الإيراني إبراهيم رئيسي في ضحايا الهجوم الإرهابي الذي استهدف محافظة "كرمان" الإيرانية الأربعاء.

وخلال اتصال هاتفي مساء الأربعاء، أدان الرئيس أردوغان الهجوم الإرهابي الذي استهدف المدنيين، وقال: "تركيا تقف إلى جانب إيران في حربها ضد الإرهاب"، حسب دائرة الاتصال في الرئاسة التركية.

وكرر الرئيس أردوغان، خلال الاتصال، دعوته إيران للعمل بشكل مشترك في الحرب ضد الإرهاب.

وقرر الرئيسان تأجيل زيارة الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي، المقررة إلى تركيا، حتى موعد لاحق.

كان انفجاران وقعا بفارق زمني 10 دقائق في طريق يشهد فعاليات إحياء الذكرى السنوية الرابعة لاغتيال قائد "فيلق القدس" السابق قاسم سليماني، بغارة جوية أمريكية في العراق عام 2020، ما أدى إلى سقوط عشرات القتلى والجرحى، وفق إعلام إيراني.

وأظهرت مشاهد متداولة على منصات التواصل الاجتماعي هروب المشاركين في الفعالية، وتوجُّه سيارات الإسعاف إلى موقع الحادث.

وتشهد محافظة كرمان مراسم وفعاليات إحياء الذكرى السنوية لاغتيال سليماني، وسط إقبال من المناطق الإيرانية كافة.

وفي 3 يناير/كانون الثاني 2020، قُتل سليماني، ونائب قائد "هيئة الحشد الشعبي" العراقي، أبو مهدي المهندس، جراء غارة جوية أمريكية قرب العاصمة بغداد.