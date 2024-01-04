يعد اغتيال إسرائيل نائب رئيس المكتب السياسي لحركة حماس صالح العاروري يوم الثلاثاء، في أثناء وجوده في الضاحية الجنوبية للعاصمة بيروت، تخطياً واضحاً للخطوط الحمراء التي كان رسمها حزب الله، وتحذيرات زعيمه حسن نصر الله للاحتلال من استهداف أي قيادي للمقاومة على الأراضي اللبنانية.

وتسود ردود الفعل الدولية تخوفات من اتساع رقعة الحرب، وتحولها إلى نزاع إقليمي واسع، في وقت توعد فيه نصر الله بالرد "بلا سقوف وقواعد" على اغتيال العاروري، فيما لم تتضح بعد ماهية الرد وأهدافه.

تهديدات ووعيد

وفي كلمة له مساء الأربعاء، اعتبر الأمين العامّ لحزب الله السيد حسن نصر الله، أنّ اغتيال الاحتلال لنائب رئيس المكتب السياسي لحركة حماس صالح العاروري، عدوانان: الأول اعتداء على الشيخ صالح ورفاقه، والثاني اعتداء على الضاحية الجنوبية لبيروت التي تُعَدّ معقل الحزب وأنصاره.

وأردف نصر الله متوعداً، خلال الخطاب الذي ألقاه لإحياء الذكرى الرابعة لمقتل قائد فيلق القدس بالحرس الثوري الإيراني قاسم سليماني، بأنّ "هذه الجريمة الخطيرة لن تبقى دون رد وعقاب"، وأن "بيننا وبينكم (أي إسرائيل) الميدان والأيام والليالي".

ووصف نصر الله الشهيد صالح العاروري بأنه "قائد جهادي كبير أمضى عمره حتى ليلة استشهاده في الجهاد والمقاومة والعمل والأسر". وحذّر من أنه "إذا فكّر العدو (إسرائيل) بشنّ حرب على لبنان فعندها سيكون قتالنا بلا ضوابط وبلا سقوف"، لافتاً إلى أن الهجمات على الحدود اللبنانية-الإسرائيلية منذ 8 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، راعت مواءمات في ظلّ الظروف الداخلية في لبنان.

يأتي هذا الخطاب بعد بيان أوّلي عمّمه الحزب بعد ساعات قليلة من استهداف العاروري يوم الثلاثاء، واعتبر فيه الحادثة "اعتداءً خطيراً على لبنان وشعبه وأمنه وسيادته ومقاومته، وما فيه ‏من رسائل سياسية وأمنية ‏بالغة الرمزية والدلالات وتطوراً خطيراً في مسار الحرب ‏بين العدوّ ومحور المقاومة".

وتابع البيان متوعداً: "هذه الجريمة لن تمرّ أبداً من ‏دون رد وعقاب (...)، مقاومتنا على ‏عهدها ثابتةٌ أبيّةٌ وفيّةٌ لمبادئها والتزاماتها التي ‏قطعتها على نفسها، يدها على الزناد، ومقاوموها في أعلى ‏درجات الجهوزية ‏والاستعداد".

توجُّس ومخاوف

ولا يزال ردّ المقاومة اللبنانية حتى الآن رهن التصعيد الكلامي، ولم تتضح بعد معالم هذا الرد الذي توعد به حزب الله. في المقابل لم يمنع هذا سيادة خطاب التوجُّس على معظم ردود الفعل الدولية على حادثة اغتيال صالح العاروري.

ودعا الأمين العامّ للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش الثلاثاء، جميع الأطراف إلى ممارسة "أقصى درجات ضبط النفس وخفض التوتر"، عقب اغتيال القيادي في حركة حماس. وقالت مساعدة المتحدث باسم الأمم المتحدة فلورنسيا سوتو نينو في تصريح صحفي، إن التطورات الأخيرة "مقلقة للغاية".

وذكّرَت المتحدثة بأن الوضع يكشف عن "خطر انتشار النزاع في المنطقة، وهو ما سبق أن حذّر منه الأمين العامّ من ارتفاع خطر سوء التقدير" مع استمرار الصراع. وجدّدَت دعوتها المجتمع الدولي إلى بذل "جهود مكثفة" لمنع زيادة التوتر في المنطقة، مضيفة: "لا نريد أي خطوات متهورة تؤدي إلى أعمال عنف في المنطقة".

في ذات السياق أجرى الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون مكالمة هاتفية مع الوزير الإسرائيلي بيني غانتس يوم الثلاثاء، دعا فيها إسرائيل إلى "تجنب أي سلوك تصعيدي، بخاصة في لبنان"، وشدّد على أن "فرنسا ستستمر في إيصال هذه الرسائل إلى كل الجهات الفاعلة المعنية بشكل مباشر أو غير مباشر في المنطقة".

في المقابل أظهرت واشنطن تخوُّفها بشكل مختلف، إذ أرجأ وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن زيارة كانت مرتقبة له لإسرائيل. وكشفت صحيفة معاريف الإسرائيلية الثلاثاء، أن بلينكن "أرجأ زيارته التي كانت مقررة الخميس، إلى يوم الاثنين المقبل، إثر اغتيال نائب رئيس المكتب السياسي لحركة حماس.

ونقلت وكالة رويترز عن المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية ماثيو ميلر يوم الأربعاء، أن الولايات المتحدة لا تزال قلقة للغاية من احتمال انتشار الصراع في غزة إلى جبهات أخرى بعد مقتل صالح العاروري.

هل يشعل اغتيال إسرائيل للعاروري فتيل مواجهة كبرى؟

ويُعَدّ اغتيال العاروري أول عملية عسكرية ينفّذها الاحتلال الإسرائيلي في العاصمة اللبنانية بيروت، منذ حرب يوليو/تموز 2006، إضافة إلى أنه خرق خطّاً أحمر كان حدده الأمين العامّ لحزب الله، إذ حذّر في خطاب سابق من أن "أي اغتيال على الأراضي اللبنانية يطال لبنانيّاً أو فلسطينيّاً أو إيرانيّاً أو سوريّاً (...)، بالتأكيد سيكون له ردّ الفعل القوي، ولا يمكن السكوت عنه ولا يمكن تحمُّله".

وتضع هذه الوقائع حزب الله اللبناني أمام ضرورة الرد، وهو ما أكده سواء في بيانه أو في كلمة حسن نصر الله. بيد أنه لم يُفصَح عن طبيعة هذا الرد، لكنّ مراقبين يروا أنه سيكون خارج قواعد الاشتباك الضمنية التي التزمها الطرفان منذ اندلاع المواجهة في 8 أكتوبر/تشرين الأول الماضي.

ومنذ 8 أكتوبر/تشرين الأول دخل حزب الله اللبناني في مواجهة مع الجيش الإسرائيلي على الجبهة الجنوبية للبلاد، إذ نفّذ مقاتلو الحزب هجمات باستخدام القذائف المواجهة ضد نقاط تمركز الجيش الإسرائيلي على الحدود، كما استهدفوا بلدات شمال إسرائيل بالقصف الصاروخي، وهو ما ردّ عليه الإسرائيليون بضربات جوية ومدفعية لبلدات جنوب لبنان.

وحسب أنتوني السمراني رئيس تحرير صحيفة "لوريان لو جور" اللبنانية، فإن "قواعد الاشتباك نسفتها بالكامل إسرائيل، التي تجاوزت الخطوط الحمراء"، مضيفاً أن حزب الله "يجد نفسه في موقف حساس للغاية، لا يمكنه فيه أن يفشل في الردّ".

ويهدّد هذا الوضع بانفجار لحرب مفتوحة بين حزب الله وإسرائيل، وهو ما يؤكّده بنجامين فريدمان، مدير السياسات في معهد "أولويات الدفاع" ومقره واشطن، بقوله: "مقتل مسؤول كبير بحماس في لبنان يزيد احتمالية تصعيد الصراع المحتدم مع حزب الله".

وأضاف فريدمان في حديثه لشبكة "CNBC" الأمريكية: "الحرب بين إسرائيل وحزب الله، المدعوم من إيران، تخاطر بجرّ الولايات المتحدة إلى حرب أخرى في الشرق الأوسط. هذا هو الاحتمال الذي يجب أن نسعى جاهدين لتجنبه (...). على إسرائيل أن تدافع عن نفسها دون مشاركة أمريكية مباشرة”.

ويبدو أن إسرائيل بدورها متخوفة من الدخول في حرب مفتوحة مع حزب الله، وهو ما كشف عنه مسؤولون إسرائيليون لصحيفة واشنطن بوست الأمريكية، بقولهم إنهم "يأملون أن يُظهِر زعيم حزب الله حسن نصر الله ضبط النفس، نظراً إلى عدم مقتل أي من ضباطه في الغارة".

في المقابل، كشفت ذات الصحيفة أن فرقاً من الجيش الإسرائيلي تتدرب على عمليات قتالية في الشمال شبيهة بالحرب المفتوحة، وأن سحب القوات الإسرائيلية من غزة سيسمح على الأرجح بتوجه مزيد من الجنود نحو جبهة لبنان.