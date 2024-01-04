سياسة
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تضمّ 2334 طناً.. انطلاق سفينة تركية تحمل مساعدات إنسانية لفلسطين
انطلقت سفينة تركية من ميناء مرسين الدولي إلى ميناء العريش المصري، تحمل ألفين و334 طنّاً من المساعدات الإنسانية التي ستسلم لفلسطين.
تضمّ 2334 طناً.. انطلاق سفينة تركية تحمل مساعدات إنسانية لفلسطين
انطلاق سفينة تركية تحمل ألفين و334 طناً من المساعدات لفلسطين / صورة: AA
4 يناير 2024

انطلقت الأربعاء سفينة تركية محملة بالمساعدات الإنسانية من ميناء مرسين الدولي في جنوب تركيا إلى فلسطين.

وأُعِدّت شاحنات تحمل 2334 طنّاً من الموادّ الغذائية ومستلزمات المأوى والتنظيف، بتنسيق من رئاسة إدارة الكوارث والطوارئ (آفاد) ومحافظة مرسين وبدعم من 29 منظمة غير حكومية، وحُمّلَت على متن سفينة اسمها "بيستكار" في الميناء.

وقال جنك يلدز مدير إدارة الكوارث والطوارئ (آفاد) في ولاية مرسين الأربعاء، إنه أُرسلَت 12 طائرة و3 سفن تحمل موادّ إغاثة إلى فلسطين منذ 13 أكتوبر/تشرين الأول 2023، بتنسيق من إدارة الكوارث والطوارئ (آفاد).

وأوضح يلدز: "سنرسل ألفين و334 طناً من المساعدات الإنسانية التي تتكون من الدقيق والمعكرونة والمياه ومعجون الطماطم والسكر والخيام والبطانيات وموادّ النظافة".

وأضاف: "فلسطين بلد شقيق، نحن دائماً معهم، رحم الله شهداءنا، ونرجو الشفاء العاجل لجرحانا، نحن في تركيا نقف إلى جانب جميع الأبرياء".

ولفت إلى أن المساعدات ستستمرّ تحت قيادة الرئيس رجب طيب أردوغان، وبموجب تعليمات وزير الداخلية، وبالتنسيق مع رئاسة آفاد ومحافظ مرسين.

وذكر أن السفينة التي انطلقت بعد اكمال استعداداتها تتوجه إلى ميناء العريش المصري، ومن ثم ستُسلَّم المساعدات لفلسطين.

ويشن الجيش الإسرائيلي منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023 حرباً مدمِّرة على قطاع غزة خلّفت، حتى الثلاثاء، 22 ألفاً و313 شهيداً، و57 ألفاً و53 جريحاً، ودماراً هائلاً في البنى التحتية وكارثة إنسانية غير مسبوقة، وفقاً لسلطات القطاع والأمم المتحدة.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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