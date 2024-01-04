أدانت دول عربية الهجوم المزدوج الذي وقع الأربعاء في محافظة كرمان وسط إيران، ووصفته بـ"الإرهابيّ"، مؤكدة دعمها طهران في مواجهة تلك الأعمال.

جاء ذلك في بيانات صادرة عن السعودية والإمارات وقطر والكويت والبحرين وسلطنة عمان والأردن.

والأربعاء أعلنت الحكومة الإيرانية الحداد ليوم واحد في البلاد على ضحايا هجوم مزدوج وقع في محافظة كرمان وأدّى إلى مقتل 103 أشخاص وإصابة 211 آخرين بجروح.

ووقع الانفجاران بفارق زمني 10 دقائق في طريق يشهد فاعليات إحياء الذكرى السنوية الرابعة لاغتيال قائد "فيلق القدس" السابق قاسم سليماني.

رفض عربي متصاعد للهجوم

وأدانت الخارجية الإماراتية في بيان، "بشدةٍ الهجوم الإرهابي الذي وقع في مدينة كرمان"، معربة عن "استنكارها الشديد لهذه الأعمال الإجرامية، ورفضها الدائم لجميع أشكال العنف والإرهاب".

وقدمت الإمارات "تعازيها ومواساتها لحكومة إيران وشعبها الجار، ولأهالي وذوي ضحايا هذه الجريمة النكراء، وتمنياتها بالشفاء العاجل لجميع المصابين".

وفي السعودية أكدت وزارة الخارجية في بيان "رفض المملكة وإدانتها للتفجيرات الإرهابية التي استهدفت المدنيين في إيران".

وعبّرت الرياض عن "خالص تعازيها ومواساتها وتضامنها مع إيران في هذا الحدث المؤلم، مع تمنياتها للمصابين بالشفاء العاجل".

من ناحيتها أعربت الخارجية العمانية في بيان، عن "خالص تعازيها وصادق مواساتها للجمهورية الإسلامية الإيرانية الصديقة ولذوي الضحايا في التفجيرين وعن تمنياتها بالشفاء العاجل للمصابين".

وأكدت سلطنة عمان "موقفها الثابت في إدانة العنف والإرهاب بأشكاله كافة".

وفي الكويت أعربت وزارة الخارجية في بيان، عن "إدانة واستنكار دولة الكويت للهجومين اللذين وقعا في محافظة كرمان".

وعبّرت الوزارة عن "خالص تعازي ومواساة دولة الكويت للجمهورية الإسلامية الإيرانية ولأسر الضحايا، وتمنياتها بالشفاء العاجل للمصابين والجرحى".

وفي البحرين أعربت وزارة الخارجية في بيان، عن "إدانة مملكة البحرين واستنكارها للتفجيرات الإرهابية التي وقعت في مدينة كرمان".

وأعربت عن "خالص تعازيها ومواساتها لأهالي وذوي الضحايا وللحكومة الإيرانية، وتمنياتها بالشفاء العاجل للمصابين".

وفي الأردن قالت وزارة الخارجية، إنها تُدين "الهجوم الإرهابي"، مؤكدة "إدانة واستنكار المملكة الشديدين، لأشكال العنف والإرهاب كافة، خصوصاً تلك التي تستهدف المدنيين".

وأعربت عن "أصدق مشاعر التعزية والمواساة لحكومة وشعب الجمهورية الإسلامية الإيرانية الشقيقة ولأسر الضحايا، والتمنيات بالشفاء العاجل للمصابين".

ومن فلسطين قالت حركة المقاومة الإسلامية حماس في بيان: "نُدين الهجوم الإجرامي في مدينة كرمان الإيرانية، الذي استهدف المدنيين وأوقع فيهم أكثر من 100 شهيد".

وأعربت الحركة عن رفضها "الأعمال الإرهابية التي تستهدف المدنيين وتسعى لزعزعة الاستقرار والأمن في طهران، خدمة لأجندة الكيان الصهيوني ومخططاته".

كما قدّمت الحركة تعازيها لـ"إيران وعائلات الضحايا"، معربة عن آمالها بـ"الشفاء العاجل للجرحى".

وتشهد محافظة كرمان مراسم وفاعليات إحياء الذكرى السنوية لاغتيال سليماني، وسط إقبال من المناطق الإيرانية كافة.

وفي 3 يناير/كانون الثاني 2020، قُتل سليماني ونائب قائد "هيئة الحشد الشعبي" العراقي أبو مهدي المهندس، في غارة جوية أمريكية قرب مطار بغداد.