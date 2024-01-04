قُتل إمام مسجد أمريكي من ذوي البشرة السمراء الأربعاء برصاصات أصابته أمام مسجده في نيوآرك بعد صلاة الفجر، حسبما أعلنت سلطات ولاية نيوجيرسي المجاورة لنيويورك.

وقال المدعي العام المكلَّف الواقعة ثيودور ستيفنز خلال مؤتمر صحفي، إن المهاجم أطلق عدة رصاصات على إمام المسجد حسن شريف في موقف سيارات المسجد بمدينة نيوآرك.

وأشار إلى أن شريف نُقل إلى مستشفى قريب، إلا أن جميع التدخلات الطبية لم تكُن كافية لإنقاذ حياته.

وأكدت السلطات أنها لا تعرف حتى الآن سبب الحادثة، ولكن بالنظر إلى الأدلة التي جُمعَت، فإن الجريمة المرتكبة "لا تشير إلى تحيُّز ضد المسلمين أو جريمة إرهابية داخل البلاد".

وقال المدعي العام لولاية نيوجيرسي ماثيو بلاتكين في مؤتمر صحفي، إن السلطات ستقدّم للعدالة المشتبه به الذي أطلق النار على إمام المسجد.

وتابع: "في ضوء الأحداث العالمية، ومع تزايد التحيُّز الذي يعاني منه عديد من المجتمعات في جميع أنحاء ولايتنا، خصوصاً المجتمع المسلم، كثيرون في نيوجيرسي الآن يخالجهم شعور متزايد بالخوف".

وأوضح المدّعي العامّ أن عدد المسلمين الأمريكيين في ولاية نيوجيرسي يبلغ 300 ألف نسمة.

ومنذ اندلاع الحرب الإسرائيلية في غزة ازدادت الهجمات المعادية للإسلام في سائر أنحاء الولايات المتحدة.

وأظهرت صور نشرها فرع نيوجيرسي لمجلس العلاقات الأمريكية-الإسلامية المعروف اختصاراً باسم "كير"، سيارات شرطة منتشرة خارج المسجد المكوَّن من طابقين باللونين الأصفر والأخضر.

ولاحقاً نظّم فرع كير في نيوجيرسي تجمُّعاً أمام مسجد نيوآرك "لمطالبة مطلقي النار على حسن شريف بتسليم أنفسهم" للسلطات.

ونصحت كير "جميع المساجد بإبقاء أبوابها مفتوحة لكن مع توخّي الحذر، لتزايد التعصُّب والطائفية ضدّ المسلمين في الآونة الأخيرة".