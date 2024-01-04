قال مسؤول إسرائيلي رفيع المستوى، إن حكومته لا تُجري حواراً مع أي دولة حول تهجير سكان قطاع غزة، واصفاً الأنباء التي يتناقلها بعض الوزراء بهذا الشأن بـ"الأوهام"، وفق إعلام عبري.

ونقلت صحيفة "هآرتس" العبرية عن مسؤول إسرائيلي (لم تسمِّه) قوله إنه "على الرغم من دعوات وزراء في الحكومة لتشجيع الهجرة الطوعية للفلسطينيين من قطاع غزة، فإن إسرائيل لا تُجري أي حوار مع أي دولة حول هذا الموضوع، بما في ذلك الكونغو".

وتابع حسب الصحيفة: "نحن لا نستطيع أن نفعل ذلك، إنهم (الوزراء الإسرائيليين) لا يعرفون كيفية نقل الناس من هنا إلى الكونغو، لن تستقبل أي دولة من سكان غزة، لا مليوناً ولا خمسة آلاف، هذه أوهام لا أساس لها من الصحة".

كانت الصحيفة نقلت عن مصدر رفيع في المجلس الوزاري الإسرائيلي المصغر لم تسمِّه: "ستكون الكونغو مستعدة لاستقبال المهاجرين، ونحن نُجري محادثات مع آخرين".

إدانات دولية

من جانبها، أعربت وزارة الخارجية الهولندية عن رفضها تصريحات الوزيرين الإسرائيليين الداعية إلى تهجير سكان قطاع غزة، واصفة إياها بأنها "غير مسؤولة".

وأضافت الخارجية الهولندية في بيان: "التصريحات الأخيرة الصادرة عن الوزيرين الإسرائيليين (بتسلئيل) سموتريتش و(إيتمار) بن غفير بشأن توطين الفلسطينيين من سكان غزة غير مسؤولة".

وأكد البيان أن الحكومة الهولندية تدعم حل الدولتين، مضيفاً أن "هولندا ترفض دعوات طرد الفلسطينيين من غزة أو تقليص مساحة الأراضي الفلسطينية".

بدوره، أدان الممثل الأعلى للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية جوزيب بوريل بشدة "التصريحات غير المسؤولة والاستفزازية" لوزيرين إسرائيليين دعوَا إلى تهجير الفلسطينيين خارج قطاع غزة.

وقال بوريل في منشور عبر منصة إكس الأربعاء: "أُدينُ بشدةٍ التصريحات غير المسؤولة والاستفزازية للوزيرين الإسرائيليين بن غفير وسموتريتش اللذين يفتريان على الشعب الفلسطيني في غزة ويدعوان إلى خطة لترحيلهم".

وأضاف: "التهجير القسري ممنوع بصرامة باعتباره انتهاكاً خطيراً للقانون الإنساني الدولي".

وتصاعدت دعوات في إسرائيل في الأسابيع الأخيرة، لترحيل الفلسطينيين من قطاع غزة، وهو ما يواجه رفضاً إقليميّاً ودوليّاً واسعاً.

وأعلن وزيرا الأمن القومي والمالية الإسرائيليان، إيتمار بن غفير وبتسلئيل سموتريتش، الاثنين، دعمهما لـ"التهجير الطوعي للفلسطينيين" من قطاع غزة.

ومنذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023 يشنّ جيش الاحتلال الإسرائيلي حرباً مدمرة على غزة، خلّفت حتى الأربعاء 22 ألفاً و313 شهيداً و57 ألفاً و296 مصاباً معظمهم أطفال ونساء، ودماراً هائلاً في البنية التحتية وكارثة إنسانية غير مسبوقة، وفقاً لسلطات القطاع والأمم المتحدة.