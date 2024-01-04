أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية الخميس، استشهاد فلسطيني برصاص جيش الاحتلال الإسرائيلي في بلدة طمون شمالي الضفة الغربية، ما يرفع حصيلة الشهداء إلى 325 منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي.

وأفادت الوزارة في بيان بـ"استشهاد الشابّ أسيد جواد مطر بني عودة (29 عاماً) بعد إصابته برصاص الاحتلال بالصدر، في طمون جنوب طوباس".

وقال شهود عيان للأناضول، إن الجيش الإسرائيلي اقتحم بلدة طمون قرب طوباس وشرع بعملية تفتيش ومداهمة منازل مما أدّى إلى اندلاع مواجهات مع عشرات الفلسطينيين. وبيّن الشهود أن القوات استخدمت الرصاص الحيّ لتفريق الفلسطينيين.

استمرار العملية العسكرية بطولكرم لليوم الثاني

يواصل جيش الاحتلال الإسرائيلي الخميس لليوم الثاني على التوالي، عملياته في مدينة طولكرم ومخيمها ومخيم نور شمس شمالي الضفة الغربية.

ونقل مراسل الأناضول عن شهود عيان في الضفة الغربية أن الجيش الإسرائيلي "وسّع عملياته في طولكرم لتشمل عدة أحياء".

وأفادت وسائل إعلام فلسطينية بنشر قوات الاحتلال قناصتها على عدة أبنية داخل ومحيط مخيم نور شمس، تزامناً مع اشتباكات مسلحة على أطراف المخيم.

وشنت قوات الاحتلال حملة اعتقالات واسعة داخل مخيم نور شمس، تزامناً مع إلقاء جنود الاحتلال منشورات توجّه إلى "منع التجوال" حتى إشعار آخر.

وقال نادي الأسير الفلسطيني إن "قوات الاحتلال الإسرائيليّ تواصل منذ صباح اليوم اقتحام مخيم نور شمس في محافظة طولكرم، الذي يتعرض لعدوان شامل، وعمليات تحقيق ميداني واسعة لعشرات الفلسطينيين، علماً أنّه في ضوء استمرار العملية العسكرية لم يتسنّ لنا التأكّد من أعداد المعتقلين بدقّة".

وأشار إلى أنّ قوات الاحتلال تنفّذ خلال حملات الاعتقال عمليات اقتحام وتنكيل واسعة، واعتداءات بالضرب المبرّح، وتهديدات بحقّ المعتقلين وعائلاتهم، إلى جانب عمليات التحقيق الميداني، وتخريب وتدمير منازل الفلسطينيين، وإطلاق النار مباشرةً بهدف القتل، إضافة إلى عمليات تخريب واسعة طالت البنى التحتية كما يجري في مخيم نور شمس بطولكرم.

و"شرعت جرافات الاحتلال في تدمير البنية التحتية وممتلكات للمواطنين في المخيمين، في حين اندلعت اشتباكات مسلحة بين قوات الجيش وفلسطينيين، وسُمعت أصوات تفجيرات"، وفقاً لشهود عيان.

وتناقل فلسطينيون مقاطع مصورة لأعمال تجريف مبانٍ ومحالّ تجارية وبنية تحتية في مخيم نور شمس. وبيّن الشهود أن مقاومين فلسطينيين فجّروا عبوات ناسفة في آليات عسكرية، وشُوهِدَت القوات الإسرائيلية وهي تسحب إحداها.

فيما أوضح الشهود أن طائرة إسرائيلية مسيرة قصفت موقعاً (لم يُحدَّد) في مخيم طولكرم مما أوقع عدداً من الإصابات.

بدورها قالت الناطق باسم جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني نبال فرسخ للأناضول، إن طواقم الجمعية "تعاملت مع 17إصابة خلال العملية العسكرية في طولكرم ومخيميها".

وأشارت أن "من بين الإصابة إصابة بالرصاص الحي، و3 بشظايا قصف، و13 جراء الضرب المبرح خلال الاعتقال والتحقيق الميداني". ولفت إلى أن الجيش "اعتدى بصورة وحشية على عدد من المعتقلين مما أدى لإصابتهم بكسور في الأطراف".

وأشارت إلى أن الجيش الإسرائيلي "أعاق عمل الطواقم الطبية، ومنعها من الدخول إلى داخل المخيمات واحتجز طواقمها وأطلق رصاص حي تحذيريا لإجبارها على التراجع".

اقتحام مدن الضفة

وشنّت قوات الاحتلال الإسرائيلي صباح وفجر الخميس، حملة اقتحامات ومداهمات في الضفة الغربية، تخللتها مواجهات واشتباكات في بعض المناطق وإصابات بصفوف الشبان.

وأفادت المؤسسات التي تُعنى بشؤون الأسرى أن قوات الاحتلال اعتقلت عدداً من الفلسطينيين، حُوّلوا للتحقيق لدى الأجهزة الأمنية للاحتلال بحجة المشاركة والضلوع في أعمال مقاومة مسلحة ضد المستوطنين وقوات الاحتلال.

وتركزت الاعتقالات في محافظات جنين وطولكرم ونابلس ورام الله وبيت لحم والخليل وطوباس، وخلالها اقتُحمَت عشرات المنازل وعُبِثَ بمحتوياتها، كما اعتُقل قاطنوها وأُخضِعُوا للتحقيقات بعد احتجازهم لساعات.

كما حاصرت قوة من الجيش الإسرائيلي، الخميس، منزلاً في بلدة صير قرب جنين شمالي الضفة الغربية المحتلة، بحسب شهود عيان. وقال الشهود إن قوة إسرائيلية اقتحمت بلدة صير، وحاصرت منزلاً فلسطينياً وطالبت من بداخله عبر مكبرات الصوت بالاستسلام. وأشار الشهود إلى أن تعزيزات عسكرية وصلت موقع المنزل، وفرض الجيش الإسرائيلي حصارا في الحي بشكل كامل.

في سياق متصل قال نادي الأسير الفلسطيني، إن "الاحتلال واصل تنفيذ حملات اعتقالات واسعة في الضّفة، حيث اعتقلت قوات الاحتلال منذ الليلة الماضية حتّى مساء اليوم الأربعاء 40 فلسطينياً على الأقلّ، بينهم فتاة وصحفي، وشقيقا شهيد الحركة الأسير ثائر أبو عصب، وتركزت عمليات الاعتقال في بلدة جبل المكبر بالقدس، وفي محافظة الخليل، فيما توزعت بقية الاعتقالات على محافظات أريحا وقلقيلية وطوباس ورام الله ونابلس.

بذلك ترتفع حصيلة الاعتقالات بالضفة بعد السابع من أكتوبر/تشرين الأول إلى نحو 5630 حتّى تاريخ اليوم، إذ اعتقلت قوات الاحتلال منذ بداية العام الجاري نحو 100 مواطن، وهذه الحصيلة تشمل من اعتُقلوا من المنازل، وعبر الحواجز العسكرية، ومن اضطُرُّوا إلى تسليم أنفسهم تحت الضغط، ومن احتُجزوا رهائن، أو من اعتُقلوا وتَعرَّضوا لتحقيق ميدانيّ.

ومنذ 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي تتصاعد الهجمات الإسرائيلية في الضفة الغربية تزامناً مع الحرب المدمرة على غزة، التي خلّفت حتى الأربعاء 22 ألفاً و313 شهيداً و57 ألفاً و296 مصاباً معظمهم أطفال ونساء، ودماراً هائلاً في البنية التحتية وكارثة إنسانية غير مسبوقة، وفقاً لسلطات القطاع والأمم المتحدة.