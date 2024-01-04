سياسة
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وسط مخاوف من اتساع نطاق الحرب.. بلينكن يبدأ جولة شرق أوسطية جديدة
يتوجّه وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن مساء الخميس إلى الشرق الأوسط في زيارة جديدة تشمل إسرائيل، في وقت تتزايد فيه المخاوف من اتساع نطاق الحرب الإسرائيلية على غزة.
وسط مخاوف من اتساع نطاق الحرب.. بلينكن يبدأ جولة شرق أوسطية جديدة
بلينكن يبدأ مساء الخميس جولة شرق أوسطية جديدة تشمل إسرائيل / صورة: Reuters
4 يناير 2024

يبدأ وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن مساء الخميس، جولة شرق أوسطية جديدة تشمل إسرائيل، في وقت تتزايد فيه المخاوف من اتّساع نطاق الحرب الدائرة في غزة منذ ثلاثة أشهر، حسبما أعلن مسؤول أمريكي.

وقال المسؤول الأمريكي، طالباً عدم ذكر اسمه، إنّ بلينكن سيغادر الولايات المتّحدة مساء الخميس في رحلة تشمل إسرائيل ومحطّات عديدة أخرى في الشرق الأوسط.

ورفض المسؤول إعطاء تفاصيل حول الجدول الزمني المحدّد لهذه الرحلة ومحطّاتها.

وستكون هذه زيارة بلينكن الرسمية الخامسة لإسرائيل والرابعة للمنطقة منذ اندلعت الحرب بين إسرائيل والمقاومة الفلسطينية بغزة في 7 أكتوبر/تشرين الأول.

ومنذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023 يشنّ جيش الاحتلال الإسرائيلي حرباً مدمرة على غزة، خلّفت حتى الأربعاء 22 ألفاً و313 شهيداً و57 ألفاً و296 مصاباً معظمهم أطفال ونساء، ودماراً هائلاً في البنية التحتية وكارثة إنسانية غير مسبوقة، وفقاً لسلطات القطاع والأمم المتحدة.

تأتي الجولة الجديدة لبلينكن في وقت تتزايد فيه المخاوف من اتسّاع نطاق الحرب التي ستدخل هذا الأسبوع شهرها الرابع.

وتزايدت حدّة التوترات الإقليمية مع اغتيال القيادي في حركة حماس صالح العاروري في غارة جوية استهدفته في الضاحية الجنوبية لبيروت مساء الثلاثاء، وتحميل مسؤولين إيرانيين إسرائيل والولايات المتّحدة المسؤولية عن انفجارين أوقعا عشرات القتلى جنوبيّ إيران الأربعاء، في اتهام نفته واشنطن.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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