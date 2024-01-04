سياسة
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"لا أستطيع أن أبقى صامتاً".. مسؤول أمريكي يستقيل احتجاجاً على حرب غزة
قدّم مسؤول كبير بوزارة التعليم الأمريكية استقالته من منصبه، احتجاجاً على فشل إدارة الرئيس جو بايدن في حماية المدنيين الفلسطينين بغزة، مؤكداً عدم قدرته على الصمت تجاه الفظائع التي ترتكبها إسرائيل هناك.
"لا أستطيع أن أبقى صامتاً".. مسؤول أمريكي يستقيل احتجاجاً على حرب غزة
استقالة مسؤول أمريكي كبير احتجاجاً على فشل حماية المدنيين بغزة / صورة: AA
4 يناير 2024

قدّم مسؤول تعليمي كبير في إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن استقالته، احتجاجاً على فشل الإدارة الأمريكية في حماية المدنيين الفلسطينيين في قطاع غزة.

وفي خطاب الاستقالة الذي قدّمه أمس الأربعاء، قال مستشار السياسات في مكتب التخطيط والتقييم وتطوير السياسات بوزارة التعليم طارق حبش: "لا أستطيع أن أبقى صامتاً فيما تغضّ هذه الإدارة (إدارة بايدن) الطرف عن الفظائع التي تُرتكب ضد حياة المدنيين الفلسطينيين الأبرياء والتي يصفها كبار خبراء حقوق الإنسان بأنها حملة إبادة جماعية تشنها الحكومة الإسرائيلية".

وأشار حبش، وهو من أصول فلسطينية، إلى أن تصرفات إدارة بايدن تعرّض حياة ملايين المدنيين في غزة للخطر.

وأضاف: "لا أستطيع أن أكون متواطئاً، فيما تفشل هذه الإدارة في استخدام نفوذها على أقوى شركائها، إسرائيل، لوقف أساليبها التعسفية وعقابها الجماعي وحرمانها للفلسطينيين في غزة من الماء والغذاء والكهرباء والوقود والإمدادات الطبية".

ومنذ 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، يشنّ جيش الاحتلال الإسرائيلي حرباً مدمرة على غزة، خلّفَت حتى الأربعاء 22 ألفاً و313 شهيداً، و57 ألفاً و296 جريحاً، معظمهم أطفال ونساء، ودماراً هائلاً في البنية التحتية وكارثة إنسانية غير مسبوقة، وفقاً لسلطات القطاع والأمم المتحدة.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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