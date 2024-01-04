سياسة
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قتيلان في قصف بطائرة مسيّرة على مقرّ للحشد الشعبي في بغداد
تَعرَّض مقر حركة النجباء التابعة للحشد الشعبي في بغداد، لاستهداف جوّي، فيما أعلنت الحركة مقتل معاون قائد عمليات حزام بغداد بالحشد الشعبي ومرافقه جراء قصف أمريكي.
قتيلان في قصف بطائرة مسيّرة على مقرّ للحشد الشعبي في بغداد
تَعرَّض مقر حركة النجباء التابعة للحشد الشعبي، في بغداد لاستهداف جوي. / صورة: وسائل التواصل
4 يناير 2024

تَعرَّض مقر حركة النجباء التابعة للحشد الشعبي، في بغداد لاستهداف جوي.

وفقاً للمعلومات الأولية، "استهدف القصف مقر اللواء 12 بالحشد الشعبي بشارع فلسطين في بغداد"، وأسفر عن مقتل قياديين من الحشد الشعبي.

وأفاد شهود عيان بتعرُّض مقر الدعم اللوجستي للحشد الشعبي اللواء 12 حركة "النجباء" الكائن ضمن مقتربات كلية الشرطة العراقية شرق بغداد لقصف جوي بطائرة مسيّرة مجهولة.

وأفاد مصدر في الحشد الشعبي العراقي بأن طائرات يُعتقد أنها أمريكية قصفت أحد مقارّنا في شارع فلسطين شرقي بغداد.

وأعلنت حركة "النجباء" مقتل معاون قائد عمليات حزام بغداد بالحشد الشعبي ومرافقه جراء قصف أمريكي.

كان مسؤول عسكري أمريكي صرّح قبل أيام، بأن القوات الأمريكية تعرّضت لما لا يقلّ عن 118 هجوماً في سوريا والعراق منذ 17 أكتوبر/تشرين الأول الماضي.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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