سياسة
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صحيفة عبرية: إسرائيل اغتالت العاروري بطائرة حربية لا بمسيّرة
كشفت صحيفة يديعوت أحرونوت أن إسرائيل اغتالت القيادي في حماس العاروري بطائرة حربية لا بمسيّرة، مشيرة إلى استخدام الطائرة 6 صواريخ موجهة خلال العملية، وزن كل صاروخ 100 كيلوغرام.
صحيفة عبرية: إسرائيل اغتالت العاروري بطائرة حربية لا بمسيّرة
إعلام عبري: إسرائيل اغتالت العاروري بطائرة حربية لا بمسيّرة. / صورة: AA
4 يناير 2024

ذكرت صحيفة إسرائيلية، الخميس، أن عملية اغتيال صالح العاروري نائب رئيس المكتب السياسي لحركة (حماس) في العاصمة اللبنانية بيروت لم تنفذ عبر طائرة مسيرة، وإنما بواسطة طائرة حربية استخدمت فيها 6 صواريخ موجهة.

ونسبت صحيفة يديعوت أحرونوت العبرية مصدر خبرها إلى مسؤول أمني لبناني لم تكشف عن اسمه، ونقلت عنه قوله إن العاروري لم يُقتل بطائرة مسيّرة كما تداولت وسائل الإعلام وإنما بصواريخ أطلقت من طائرة حربية.

وأضافت الصحيفة نقلاً عن المسؤول الأمني أن طائرة حربية إسرائيلية أطلقت 6 صواريخ موجهة، أصاب اثنان منها مبنى كان يحتضن اجتماعاً لحركة حماس.

وأوضح أن وزن كل صاروخ من الصواريخ التي أطلقت من طائرة حربية إسرائيلية يبلغ 100 كيلوغرام.

ومساء الثلاثاء (2 يناير/كانون الثاني) أعلنت حماس اغتيال العاروري و6 آخرين، بينهم 2 من قادة القسام و4 من كوادر الحركة، في الضاحية الجنوبية "معقل" حزب الله بالعاصمة اللبنانية بيروت.

وحسب الإعلام اللبناني، حينها، فإن عملية الاغتيال جرت باستهداف مقر الحركة في ضاحية بيروت الجنوبية بثلاثة صواريخ من مسيّرة إسرائيلية، إلا أن حكومة تل أبيب لم تعلن رسمياً بعد مسؤوليتها عن الهجوم.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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