سياسة
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الجيش الإسرائيلي يستهدف جنوب لبنان.. وحزب الله يعلن مقتل 4 من عناصره
أعلن الجيش الإسرائيلي أن طائرة حربية أغارت على موقع استطلاع وبنية لحزب الله في منطقة مارون الرأس في جنوب لبنان، فيما أكد الحزب مقتل 4 من عناصره عند الحدود.
الجيش الإسرائيلي يستهدف جنوب لبنان.. وحزب الله يعلن مقتل 4 من عناصره
دخان يتصاعد في جنوب لبنان جراء قصف إسرائيلي في 3 يناير 2024. / صورة: AFP
4 يناير 2024

أعلن الجيش الإسرائيلي، الخميس، أن طائرات حربية أغارت على أهداف لحزب الله في جنوب لبنان.

وقال الجيش في بيان: "أغارت طائرة حربية خلال ساعات الصباح على موقع استطلاع وبنية لحزب الله في منطقة مارون الرأس في جنوب لبنان".

وأضاف: "وبعد ذلك بقليل استهدفت قوة للجيش الإسرائيلي خلية مطلقي قذائف مضادة للدروع جرى رصدها في المنطقة".

وأشار البيان إلى أنه "خلال ساعات الليلة الماضية أطلقت قوات الجيش الإسرائيلي عدة قذائف هاون لإزالة تهديدات (لم يحددها) في منطقة رب الثلاثين على الحدود اللبنانية".

وقال الجيش الإسرائيلي: "كما جرى صباح اليوم رصد إطلاق عدة قذائف من لبنان نحو إسرائيل".

قتلى لحزب الله

من جانبه أعلن حزب الله اللبناني، الخميس، مقتل 4 من عناصره في موجة جديدة من القصف المتبادل مع الجيش الإسرائيلي عند الحدود جنوبي لبنان، لترتفع الحصيلة إلى 147 قتيلاً منذ 8 أكتوبر/تشرين الأول الماضي.

ونعى الحزب "إبراهيم عفيف فحص، وحسين هادي يزبك، وهادي علي رضا، وحسين علي محمد غزالة، الذين ارتقوا شهداء على طريق القدس"، حسب بيانات منفصلة.

وبذلك ارتفع عدد قتلى حزب الله إلى 147 جراء قصف متبادل مع الجيش الإسرائيلي منذ 8 أكتوبر/تشرين الأول الماضي.

وفي بيانات أخرى أعلن حزب الله الخميس أنه استهدف نقطة ‏الجرداح (قبالة بلدة الضهيرة اللبنانية) وتموضعات ‏لجنود إسرائيليين في شتولا (قبالة بلدة عيتا الشعب) ومحيط موقع المنارة وموقع المطلة، وحقق "إصابات مباشرة".

و"تضامناً مع قطاع غزة" يتبادل حزب الله وفصائل فلسطينية في لبنان مع الجيش الإسرائيلي قصفاً يومياً متقطعاً منذ 8 أكتوبر/تشرين الأول، ما أسفر عن قتلى وجرحى على جانبي الخط الأزرق الفاصل.

ومنذ 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي يشن جيش الاحتلال الإسرائيلي حرباً مدمرة على غزة، خلّفت حتى الأربعاء 22 ألفاً و313 شهيداً، و57 ألفاً و296 جريحاً، معظمهم أطفال ونساء، ودماراً هائلاً في البنية التحتية وكارثة إنسانية غير مسبوقة، وفقاً لسلطات القطاع والأمم المتحدة.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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