سياسة
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الاحتلال يعتقل 51 فلسطينية من غزة.. وارتفاع حصيلة أسرى الضفة إلى 5630
كشفت هيئة شؤون الأسرى والمحررين ونادي الأسير الفلسطيني أن إسرائيل اعتقلت 51 فلسطينية من قطاع غزة في سجن الدامون، فيما ارتفعت حصيلة المعتقلين من الضفة الغربية المحتلة منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، إلى 5630 بعد اعتقال 30 في أنحاء مختلفة من الضفة.
الاحتلال يعتقل 51 فلسطينية من غزة.. وارتفاع حصيلة أسرى الضفة إلى 5630
سلطات الاحتلال تواصل حملة الاعتقالات في الضفة الغربية المحتلة / صورة: AP
4 يناير 2024

اعتقلت السلطات الإسرائيلية 51 فلسطينية من قطاع غزة في سجن الدامون شمالي إسرائيل، كما اعتُقل 30 شخصاً في أنحاء مختلفة من الضفة الغربية المحتلة، وفق بيانَين مشتركَين لهيئة شؤون الأسرى والمحررين ونادي الأسير الفلسطيني.

وأوضح بيانٌ أول أن "51 أسيرة من قطاع غزة يقبعن في سجن الدامون الإسرائيلي"، مشيراً إلى أن "عدد أسيرات غزة أعلى من هذا العدد، إلا أنّ المعطى الواضح فيما يتعلق بأسيرات سجن الدامون فقط".

ولفت البيان إلى أن المعتقَلات "كما كل معتقلي غزة لم يتسنّ للمؤسسات معرفة أي معطى دقيق عن أعدادهم وأماكن احتجازهم أو أوضاعهم الصحية، إذ يواصل الاحتلال ممارسة جريمة الإخفاء القسري بحقّهم، ويمنع الطواقم القانونية التابعة للمؤسسات الحقوقية من زيارتهم والاطلاع على أوضاعهم".

وكان المكتب الإعلامي الحكومي بغزة أعلن أن الجيش الإسرائيلي اعتقل بالقطاع أكثر من 2600 فلسطيني، بينهم 40 من الطواقم الطبية و8 صحفيين.

وفي سياق متصل، ارتفعت حصيلة الفلسطينيين المعتقلين من الضفة الغربية المحتلة بالسجون الإسرائيلية منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، إلى 5630 بعد اعتقال 30 شخصاً في أنحاء مختلفة.

وقال بيانٌ ثانٍ لـ"شؤون الأسرى والمحررين" و"الأسير الفلسطيني" إن السلطات الإسرائيلية "اعتقلت الخميس 30 مواطناً، ما يرفع عدد المعتقلين في الضفة الغربية بما فيها القدس إلى نحو 5630 فلسطينيين منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي".

ووفق البيان، تركزت اعتقالات الخميس في محافظة رام الله، فيما توزعت بقية الاعتقالات بمحافظات وطولكرم وطوباس ونابلس وجنين والخليل وبيت لحم.

وأشار البيان إلى أن الجيش الإسرائيلي يواصل منذ فجر الأربعاء، عملياته في مدينة طولكرم، ويعتقل عشرات ويحقق معهم ميدانياً، فيما لم يتسنَّ معرفة عدد المعتقلين في المدينة ومخيماتها.

ومنذ اندلاع الحرب المدمرة على قطاع غزة في 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، كثّف الجيش الإسرائيلي عملياته العسكرية بالضفة الغربية، وزاد وتيرة الاقتحامات والمداهمات للبلدات والمخيمات، مخلفاً عشرات الضحايا والجرحى، ومئات المعتقلين.​​​​​​​

ومنذ التاريخ ذاته يشن الجيش الإسرائيلي حرباً مدمرة على غزة، خلّفت حتى الخميس 22 ألفاً و438 شهيداً، و57 ألفاً و614 جريحاً، معظمهم أطفال ونساء، ودماراً هائلاً في البنية التحتية وكارثة إنسانية غير مسبوقة، وفقاً لسلطات القطاع والأمم المتحدة.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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