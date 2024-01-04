سياسة
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خفض وتيرة القصف.. جيش الاحتلال ينتقل إلى "المرحلة الثالثة" من الحرب في غزة
أعلن إعلام عبري انتقال الجيش الإسرائيلي إلى المرحلة الثالثة من الحرب في بعض المناطق بقطاع غزة، ما يقتضي تقليص عدد القوات وخفض وتيرة القصف.
خفض وتيرة القصف.. جيش الاحتلال ينتقل إلى "المرحلة الثالثة" من الحرب في غزة
مركبات إسرائيلية شمال قطاع غزة / صورة: AFP
4 يناير 2024

قالت هيئة البث الإسرائيلية الخميس، إن الجيش انتقل إلى المرحلة الثالثة من الحرب في بعض المناطق بقطاع غزة.

ولم تعلن إسرائيل رسمياً الانتقال إلى المرحلة الثالثة ولكن نشاط الجيش الإسرائيلي بالقطاع، بما فيه تقليص عدد القوات، يشير إلى أنها بدأت بالفعل.

وقالت هيئة البث الإسرائيلية: "انتقل الجيش الإسرائيلي في بعض أنحاء قطاع غزة إلى المرحلة الثالثة من القتال مع قوات أصغر حجماً".

وأضافت: "يُعتقد أن النشاطات العسكرية الكثيفة في منطقتي الدرج والتفاح (شرق مدينة غزة) ستنتهي حتى مطلع الأسبوع المقبل".

وكانت إذاعة الجيش الإسرائيلي أشارت في الأيام القليلة الماضية إلى تقليص القوات الإسرائيلية في قطاع غزة.

وحسب وسائل إعلام إسرائيلية تقضي المرحلة الثالثة بالانتقال من القصف الكثيف إلى القصف المحدد وسحب العدد الأكبر من القوات من داخل قطاع غزة إلى الحدود.

يأتي الإعلان عن الانتقال إلى المرحلة الثالثة، وسط تداول تقارير عن تكبد الجيش الإسرائيلي خسائر فادحة، جرّاء حربه على قطاع غزة، التي تفاقمت حدتها منذ بدء العملية البرية في القطاع.

وأفاد الجيش، في وقت سابق من ظهر اليوم الخميس، بإصابة 44 جندياً في المعارك الدائرة بغزة خلال الساعات الـ24 الماضية.

وكان أعلن صباحاً أن حصيلة الجرحى في صفوفه ارتفعت إلى 2290 منذ السابع من أكتوبر/تشرين الأول الماضي، و991 جريحاً منذ انطلاق العملية البرية.

وخلفت الحرب المدمرة التي يشنها الجيش الإسرائيلي على قطاع غزة منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، حتى الأربعاء 22 ألفاً و438 شهيداً، و57 ألفاً و614 جريحاً، معظمهم أطفال ونساء، ودماراً هائلاً في البنية التحتية وكارثة إنسانية غير مسبوقة، وفقاً لسلطات القطاع والأمم المتحدة.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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