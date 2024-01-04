سياسة
1 دقيقة قراءة
أمير الكويت يعيّن محمد صباح السالم رئيساً لمجلس الوزراء
عيّن أمير الكويت الجديد مشعل الأحمد الجابر الصباح، الشيخَ محمد صباح السالم الصباح رئيساً لمجلس الوزراء وكلفه بترشيح أعضاء الحكومة الجديدة، وشغل المُعيَّن مناصب عديدة أبرزها سفير الكويت لدى واشنطن ونائب رئيس مجلس الوزراء ووزير للخارجية.
أمير الكويت يعيّن محمد صباح السالم رئيساً لمجلس الوزراء
أمير الكويت يعين الشيخ محمد صباح السالم رئيسا لمجلس الوزراء / الصورة: وكالة الأنباء الكويتية / Others
4 يناير 2024

أصدر أمير الكويت الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح الخميس، أمراً بتعيين الشيخ محمد صباح السالم الصباح رئيساً للحكومة.

وحسب الأمر الأميري، فإن الشيخ محمد صباح السالم الصباح مكلف ترشيح أعضاء الوزارة الجديدة، وعرض أسمائهم لإصدار مرسوم تعيينهم، حسب وكالة الأنباء الرسمية.

وهذا هو أول تعيين لرئيس وزراء في عهد أمير البلاد الجديد، الذي تولى منصبه في ديسمبر/كانون الثاني الماضي، إثر وفاة الأمير نواف الأحمد.

ووُلد الشيخ محمد صباح السالم الصباح عام 1955، وحصل على درجة الدكتوراه في الاقتصاد من جامعة هارفارد الأمريكية.

وشغل مناصب عديدة أكاديمية وسياسية، منها سفير الكويت لدى الولايات المتحدة، ووزير الدولة للشؤون الخارجية، ونائب رئيس مجلس الوزراء ووزير للخارجية.

مصدر:TRT عربي - وكالات
اكتشف
غروسي: تعاون إيران مع الطاقة الذرية التزام قانوني وليس خياراً
الاحتلال يواصل مجازره بحق مجوّعي غزة.. ولازاريني: الأونروا تواجه أزمة وجود
إيران تعتقل 26 شخصاً في خوزستان بتهمة التعاون مع إسرائيل
زعيم إسرائيلي معارض يعلق على قتل المستوطنين ثلاثةَ فلسطينيين بالضفة: مجزرة يهودية عنيفة
مستوطنون يقتلون 3 فلسطينيين ويصيبون 16 واستشهاد طفل في جنين وسط استمرار عمليات الهدم في طولكرم
"القسام" تنشر مشاهد لكمين خان يونس.. والاحتلال يعترف بمقتل 7 جنود وتحقيقاته تكشف عن "خلل خطير"
الحرب في الشرق الأوسط تدفع بكين لإعادة إحياء مشروع "قوة سيبيريا 2" لنقل الغاز الروسي
قمة الناتو.. أردوغان يؤكد في لقائه بزعماء: أولويتنا التوصل إلى وقف دائم لإطلاق النار في غزة
عشرات الشهداء بمجازر إسرائيلية جديدة.. و”حكومة غزة”: الاحتلال يقنص المدنيين عند نقاط المساعدات
ترمب يدعي أن اتفاقاً بشأن غزة "بات وشيكاً جداً".. وحماس: الاتصالات بين الوسطاء تكثفت والاحتلال يتلكأ
زهران ممداني.. مسلم اشتراكي ومؤيد لفلسطين يقترب من منصب عمدة نيويورك
كتائب القسام وسرايا القدس تدمران آليات إسرائيلية بخان يونس.. وجيش الاحتلال يقر بمقتل 7 جنود
بعد تقرير الاستخبارات.. ترمب: برنامج إيران النووي عاد عقوداً إلى الوراء بعد تدميره بالكامل
وزيرا دفاع تركيا وهولندا يوقّعان إعلان نيات خلال قمة الناتو في لاهاي
الاحتلال يواصل عمليات الدهم والاعتقال في الضفة الغربية ويهدم 623 منزلاً بالقدس منذ 7 أكتوبر
ألق نظرة سريعة على TRT Global. شاركونا تعليقاتكم
Contact us