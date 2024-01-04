أدانت قطر الخميس، تصريحات وزيرَي المالية بتسلئيل سموتريتش والأمن القومي إيتمار بن غفير في الحكومة الإسرائيلية بشأن تهجير سكان غزة قسراً، معتبرة أنها "ازدراء" للقوانين والاتفاقيات الدولية.

وقالت وزارة الخارجية القطرية في بيان، إن دولة قطر "تدين بأشد العبارات تصريحات وزيري المالية والأمن القومي في حكومة الاحتلال الإسرائيلي بشأن تهجير سكان غزة قسراً، وإعادة احتلال القطاع وبناء المستوطنات".

وأضاف البيان أن قطر تعتبر تلك التصريحات "امتداداً لنهج الاحتلال في انتهاك حقوق الشعب الفلسطيني الشقيق، وازدراء القوانين والاتفاقيات الدولية، ومساعيه المسمومة لقطع الطريق أمام فرص السلام، لا سيما حل الدولتين".

وأكد أن "سياسة العقاب الجماعي والتهجير القسري التي تمارسها سلطات الاحتلال مع سكان غزة لن تغير حقيقة أن غزة أرض فلسطينية، وستظل فلسطينية".

وشدد البيان، على "ضرورة اصطفاف المجتمع الدولي بعزم لمواجهة السياسات المتطرفة والمستفزة للاحتلال الإسرائيلي، لتجنب استمرار دوامة العنف في المنطقة وتمددها إلى العالم".

وجددت الوزارة في بيانها "التأكيد أن الضمانة الوحيدة لتحقيق سلام مستدام في منطقة الشرق الأوسط هي الوصول إلى حل عادل وشامل للقضية الفلسطينية، وفقاً للمبادرة العربية وحل الدولتين، الذي يضمن إقامة دولة فلسطين المستقلة القابلة للحياة على حدود عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية، وتمتع الشعب الفلسطيني بحقوقه غير القابلة للتصرف".

وتصاعدت دعوات في إسرائيل في الأسابيع الأخيرة، لترحيل الفلسطينيين من قطاع غزة، وهو ما يواجه رفضاً إقليمياً ودولياً واسعاً.

والاثنين أعلن وزيرا الأمن القومي والمالية الإسرائيليان، إيتمار بن غفير وبتسلئيل سموتريتش دعمهما لـ"التهجير الطوعي للفلسطينيين" من قطاع غزة.

محاكمة المحرضين

في سياق ذلك، دعت شخصيات عامة إسرائيلية، في رسالة مشتركة الأسبوع الماضي، القضاء إلى ملاحقة وزراء ونواب سابقين وحاليين وصحفيين ومشاهير يحرضون على "الإبادة الجماعية" لسكان قطاع غزة، منددين بصمت القضاء حتى الآن.

ووجهت الرسالة التي وقع عليها 15 شخصية، إلى المستشارة القانونية للحكومة غالي بهراب ميارا، حسب ميخائيل سفارد، وهو محامٍ متخصص بالقانون الدولي.

وأضاف سفارد في بيانٍ الأربعاء، أن من الموقعين على الرسالة سفراء وأعضاء كنيست (برلمان) سابقون وصحفيون وأكاديميون، منهم النائب السابق موسي راز، والصحفي عكيفا الدار، والدبلوماسي السابق ألون ليئل.

وأوضح قائلاً: "طالبنا في رسالتنا باتخاذ إجراءات ضد شخصيات عامة ومسؤولين منتخبين يدعون إلى إبادة سكان غزة وطردهم وتطهيرهم عرقياً".

ولفت إلى أن "الدعوات الصريحة لارتكاب جرائم مروعة ضد مواطني غزة بدأت مع نهاية يوم السبت الملعون (7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي)، وأصبحت جزءاً منتظماً من الحديث الإسرائيلي".

في ذلك اليوم، ورداً على اعتداءات إسرائيلية يومية بحق الشعب الفلسطيني ومقدساته، ولا سيما المسجد الأقصى، شنت حركة حماس هجوم "طوفان الأقصى" ضد قواعد عسكرية ومستوطنات إسرائيلية بمحيط غزة، بعد أن اخترقت الجدار العازل المزود بتكنولوجيا دفاعية متقدمة.

وقُتل في الهجوم نحو 1200 إسرائيلي وأُسر نحو 240، بادلت حماس قرابة 110 منهم مع إسرائيل، التي تحتجز في سجونها نحو 8600 فلسطيني، وذلك خلال هدنة استمرت أسبوعا حتى 1 ديسمبر/كانون الأول الماضي، بوساطة قطرية-مصرية-أمريكية.

وقال سفارد: "نحن في قلب حدث غير مسبوق، إذ يدعو القادة والإعلاميون والمسؤولون السابقون وأصحاب النفوذ علناً إلى ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية والإبادة الجماعية في غزة (...) إنه تحريض على ارتكاب جرائم خطيرة، بموجب القانون المحلي والقانون الدولي".

وقال إنه "من المهم أن نتذكر أن إسرائيل لم توقع على الاتفاقية الدولية لمنع جريمة الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها فحسب، بل سنّت أيضاً قانوناً حول هذا الموضوع (قانون منع جريمة الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها لعام 1959)".

وحذر من أن "غياب الرد، مع المكانة العامة البارزة للمحرضين (...)، يؤدي إلى تطبيع وشرعنة وانتشار الحديث عن الإبادة والترحيل والانتقام".

وخلفت الحرب المدمرة التي يشنها الجيش الإسرائيلي على قطاع غزة منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، حتى الأربعاء 22 ألفاً و438 شهيداً، و57 ألفاً و614 جريحاً، معظمهم أطفال ونساء، ودماراً هائلاً في البنية التحتية وكارثة إنسانية غير مسبوقة، وفقاً لسلطات القطاع والأمم المتحدة.