أعلن الجيش الإسرائيلي الخميس أنه أجلى أكثر من 1000 جندي جريح من قطاع غزة منذ بدء الحرب البرية في 27 أكتوبر/تشرين الأول الماضي.

وقال الجيش في بيان إن "جنود الوحدة 669 يقاتلون في عمق قطاع غزة، ويوجدون في كل مكان استراتيجي مع القوات المناورة".

وأضاف: "حتى الآن، قام جنود الوحدة، جنباً إلى جنب، مع جنود وحدة التنقل 5515، ومجموعة الطائرات المروحية الهجومية التابعة للقوات الجوية، بإجلاء أكثر من 1000 جريح خلال القتال".

وتابع: "تقوم فرق الوحدة المروحية بوضع الجرحى على المروحية، وتأمين المكان ومواصلة العلاج الطبي حتى وصولهم إلى المستشفيات في إسرائيل".

وتُظهر معطيات الجيش الإسرائيلي على موقعه الإلكتروني أن 1006 ضباط وجنود أصيبوا، منذ بدء الحرب البرية في غزة، 224 منهم أصيبوا بجروح خطيرة، و372 متوسطة، و410 طفيفة، بينما أصيب منذ بدء الحرب في 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي 2309 ضباط وجنود.

وفيما يخص إحصائية قتلى الجيش الإسرائيلي فقد قتل 509 ضباط وجنود منذ بداية الحرب، بينهم 175 منذ بداية الحرب البرية، وفق المصدر ذاته.

وخلّفت الحرب المدمّرة التي يشنّها الجيش الإسرائيلي على قطاع غزة منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، حتى الأربعاء 22 ألفاً و438 شهيداً، و57 ألفاً و614 جريحاً، معظمهم أطفال ونساء، ودماراً هائلاً في البنية التحتية وكارثة إنسانية غير مسبوقة، وفقاً لسلطات القطاع والأمم المتحدة.