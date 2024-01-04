أعلن تنظيم "داعش" الإرهابي اليوم الخميس، مسؤوليته عن الانفجارَين اللذين وقعا في محافظة كرمان جنوبي إيران أمس الأربعاء، وأسفرا عن سقوط عشرات القتلى والمصابين.

ونشر التنظيم بياناً على قنواته على التليغرام، يتبنى فيه الجريمة الإرهابية.

وكانت وكالة الأنباء الإيرانية الرسمية (إرنا) قالت في وقت سابق الخميس، إن الهجوم الذي وقع في محافظة كرمان جنوبي البلاد أمس الأربعاء، وأسفر عن قتلى ومصابين كان "هجوماً انتحارياً".

ونقلت الوكالة عن "مصدر مطلع"، لم تسمه، قوله إن التحقيقات التي أجريت في مكان الهجوم تظهر أن الانفجار الأول نجم عن هجوم انتحاري.

وأضاف أن "الانتحاري المسؤول عن الانفجار الأول كان رجلاً وتقطع جسده بالكامل وتجري عملية تحديد هويته".

وأشار إلى أن الانفجار الثاني يحتمل أن يكون أيضاً هجوماً انتحارياً، وأن عمليات فحص الكاميرات الأمنية والتحقيقات مستمرة.

وبدوره، ذكر التليفزيون الرسمي الإيراني، أن المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني عقد اجتماعاً طارئاً برئاسة الرئيس إبراهيم رئيسي لمناقشة التفجيرات الإرهابية في كرمان.

وأضاف أن المجلس درس التقارير الاستخباراتية والأمنية التي عرضت في الاجتماع، واتخذ القرارات اللازمة للإسراع في تحديد هوية منفذي الهجوم ومخططيه وداعميه ومعاقبتهم.

وأمس الأربعاء، وقع انفجاران بفارق زمني 10 دقائق، في طريق يشهد فاعليات إحياء الذكرى السنوية الرابعة لاغتيال قائد "فيلق القدس" السابق قاسم سليماني، ما أدى إلى سقوط عشرات القتلى والجرحى، وفق إعلام إيراني.​​​​​​​

وفي 3 يناير/كانون الثاني 2020، قُتل سليماني، ونائب قائد "هيئة الحشد الشعبي" العراقي أبو مهدي المهندس، جراء غارة جوية أمريكية قرب العاصمة بغداد.