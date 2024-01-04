سياسة
2 دقيقة قراءة
"داعش" الإرهابي يعلن مسؤوليته عن تفجيرات كرمان في إيران
أعلن تنظيم "داعش" الإرهابي الخميس، مسؤوليته عن التفجيرات الإرهابية التي أودت بحياة عشرات في محافظة كرمان الإيرانية.
"داعش" الإرهابي يعلن مسؤوليته عن تفجيرات كرمان في إيران
عمال الطوارئ الإيرانيين في الموقع الذي وقع فيه الانفجاران / صورة: AFP
4 يناير 2024

أعلن تنظيم "داعش" الإرهابي اليوم الخميس، مسؤوليته عن الانفجارَين اللذين وقعا في محافظة كرمان جنوبي إيران أمس الأربعاء، وأسفرا عن سقوط عشرات القتلى والمصابين.

ونشر التنظيم بياناً على قنواته على التليغرام، يتبنى فيه الجريمة الإرهابية.

وكانت وكالة الأنباء الإيرانية الرسمية (إرنا) قالت في وقت سابق الخميس، إن الهجوم الذي وقع في محافظة كرمان جنوبي البلاد أمس الأربعاء، وأسفر عن قتلى ومصابين كان "هجوماً انتحارياً".

ونقلت الوكالة عن "مصدر مطلع"، لم تسمه، قوله إن التحقيقات التي أجريت في مكان الهجوم تظهر أن الانفجار الأول نجم عن هجوم انتحاري.

وأضاف أن "الانتحاري المسؤول عن الانفجار الأول كان رجلاً وتقطع جسده بالكامل وتجري عملية تحديد هويته".

وأشار إلى أن الانفجار الثاني يحتمل أن يكون أيضاً هجوماً انتحارياً، وأن عمليات فحص الكاميرات الأمنية والتحقيقات مستمرة.

وبدوره، ذكر التليفزيون الرسمي الإيراني، أن المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني عقد اجتماعاً طارئاً برئاسة الرئيس إبراهيم رئيسي لمناقشة التفجيرات الإرهابية في كرمان.

وأضاف أن المجلس درس التقارير الاستخباراتية والأمنية التي عرضت في الاجتماع، واتخذ القرارات اللازمة للإسراع في تحديد هوية منفذي الهجوم ومخططيه وداعميه ومعاقبتهم.

وأمس الأربعاء، وقع انفجاران بفارق زمني 10 دقائق، في طريق يشهد فاعليات إحياء الذكرى السنوية الرابعة لاغتيال قائد "فيلق القدس" السابق قاسم سليماني، ما أدى إلى سقوط عشرات القتلى والجرحى، وفق إعلام إيراني.​​​​​​​

وفي 3 يناير/كانون الثاني 2020، قُتل سليماني، ونائب قائد "هيئة الحشد الشعبي" العراقي أبو مهدي المهندس، جراء غارة جوية أمريكية قرب العاصمة بغداد.

مصدر:TRT عربي - وكالات
اكتشف
غروسي: تعاون إيران مع الطاقة الذرية التزام قانوني وليس خياراً
الاحتلال يواصل مجازره بحق مجوّعي غزة.. ولازاريني: الأونروا تواجه أزمة وجود
إيران تعتقل 26 شخصاً في خوزستان بتهمة التعاون مع إسرائيل
زعيم إسرائيلي معارض يعلق على قتل المستوطنين ثلاثةَ فلسطينيين بالضفة: مجزرة يهودية عنيفة
مستوطنون يقتلون 3 فلسطينيين ويصيبون 16 واستشهاد طفل في جنين وسط استمرار عمليات الهدم في طولكرم
"القسام" تنشر مشاهد لكمين خان يونس.. والاحتلال يعترف بمقتل 7 جنود وتحقيقاته تكشف عن "خلل خطير"
الحرب في الشرق الأوسط تدفع بكين لإعادة إحياء مشروع "قوة سيبيريا 2" لنقل الغاز الروسي
قمة الناتو.. أردوغان يؤكد في لقائه بزعماء: أولويتنا التوصل إلى وقف دائم لإطلاق النار في غزة
عشرات الشهداء بمجازر إسرائيلية جديدة.. و”حكومة غزة”: الاحتلال يقنص المدنيين عند نقاط المساعدات
ترمب يدعي أن اتفاقاً بشأن غزة "بات وشيكاً جداً".. وحماس: الاتصالات بين الوسطاء تكثفت والاحتلال يتلكأ
زهران ممداني.. مسلم اشتراكي ومؤيد لفلسطين يقترب من منصب عمدة نيويورك
كتائب القسام وسرايا القدس تدمران آليات إسرائيلية بخان يونس.. وجيش الاحتلال يقر بمقتل 7 جنود
بعد تقرير الاستخبارات.. ترمب: برنامج إيران النووي عاد عقوداً إلى الوراء بعد تدميره بالكامل
وزيرا دفاع تركيا وهولندا يوقّعان إعلان نيات خلال قمة الناتو في لاهاي
الاحتلال يواصل عمليات الدهم والاعتقال في الضفة الغربية ويهدم 623 منزلاً بالقدس منذ 7 أكتوبر
ألق نظرة سريعة على TRT Global. شاركونا تعليقاتكم
Contact us