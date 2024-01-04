سياسة
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ألطون: تركيا لن تنسى جهود التطهير العرقي والإقصاء ضد القبارصة الأتراك
أشار رئيس دائرة الاتصال بالرئاسة التركية فخر الدين ألطون إلى وجود عديد من الوثائق الرسمية والصور التي تؤكد تعرّض القبارصة الأتراك للمظالم، مضيفاً أن تركيا تبذل قصارى جهدها كي لا تُنسى جهود التطهير العرقي والإقصاء ضدهم.
ألطون: تركيا لن تنسى جهود التطهير العرقي والإقصاء ضد القبارصة الأتراك
ألطون يؤكد أن تركيا لن تنسى جهود التطهير العرقي والإقصاء ضد القبارصة الأتراك / Others
4 يناير 2024

قال رئيس دائرة الاتصال بالرئاسة التركية فخر الدين ألطون إن تركيا لن تنسى جهود التطهير العرقي والإقصاء ضد القبارصة الأتراك، وإنها تبذل قصارى جهدها "كي لا تُنسى تلك المظالم".

جاء ذلك في كلمة ألقاها ألطون خلال زيارته معرض "حقائق قبرص" الذي نظمته جمعية أنقرة للثقافة والفنون والحضارة بدعم من رئاسة دائرة الاتصال بالرئاسة التركية، والذي أقيم الخميس في معرض الفنون والمزادات بالعاصمة أنقرة.

وأضاف ألطون: "سنواصل إعلام العالم بالأطروحات المحقة لجمهورية شمال قبرص التركية والقبارصة الأتراك".

وأشار إلى وجود عديد من الوثائق الرسمية والصور التي تؤكد تعرّض القبارصة الأتراك للمظالم.

وتابع: "جمهورية شمال قبرص التركية تواصل الدفاع عن قضية القبارصة الأتراك بنهج قائم على الحوار والدبلوماسية على الساحة الدولية وتدافع بقوة أكبر عن منظور حل الدولتين".

وأوضح أن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان يطرح بقوة منظور حل الدولتين في جميع المنابر الدولية وخاصة الأمم المتحدة، ويدعم القضية القبرصية باستمرار.

وأردف: "الجهود التي بذلها رئيسنا لنيل جمهورية شمال قبرص التركية صفة العضو المراقب في منظمة الدول التركية، مؤشر قوي على الدعم الذي يقدمه رئيسنا وتركيا للقبارصة الأتراك".

من جانبه أعرب رئيس جمهورية شمال قبرص التركية أرسين تتار، عن امتنانه لتنظيم المعرض في أنقرة.

وأوضح خلال زيارته المعرض، أن القضية القبرصية تعد مسألة وطنية لتركيا، وأن بلاده تُسمِع صوتها للعالم بفضل الدعم التركي القوي لها.

وأكد أن الحل العادل والدائم للأزمة القبرصية يكمن في مبدأ حل الدولتين.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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