سياسة
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3 منهم كانوا مفقودين.. الاحتلال يعلن أنّ 136 محتجزاً إسرائيلياً في قطاع غزة
أعلن الجيش الإسرائيلي أنّ 136 محتجزاً إسرائيلياً في قطاع غزة، ويأتي هذا الإعلان بعد الإحصائيات الأخيرة التي نشرها مسؤولون ووسائل إعلام إسرائيلية، أشارت إلى 129 محتجزاً في القطاع، ما يشير إلى تضارب في الأنباء بشأن العدد الحقيقي لهم.
3 منهم كانوا مفقودين.. الاحتلال يعلن أنّ 136 محتجزاً إسرائيلياً في قطاع غزة
الجيش الإسرائيلي يعلن وجود 136 محتجزا إسرائيليا في قطاع غزة / صورة: Reuters
4 يناير 2024

أعلن متحدث الجيش الإسرائيلي دانيال هاغاري، الخميس، أنّ 136 إسرائيلياً ما زالوا محتجزين بقطاع غزة منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي.

وقال هاغاري في مؤتمر صحفي إنّ "136 إسرائيلياً ما زالوا محتجزين في قطاع غزة، 3 مدنيين منهم كانوا في عداد المفقودين، لكن تبين لاحقاً أنهم من بين الأسرى المحتجزين في غزة".

وأضاف المتحدث العسكري: "نواصل العمل بكل الجهود الاستخباراتية والعملياتية، لتهيئة الظروف لعودتهم".

ويأتي إعلان هاغاري بعد الإحصائيات الأخيرة التي نشرها مسؤولون ووسائل إعلام إسرائيلية، أشارت إلى 129 محتجزاً في قطاع غزة، ما يشير إلى تضارب في الأنباء بشأن العدد الحقيقي لهم.

والأربعاء، أقر الجيش بمقتل المحتجز لدى حركة حماس ساهر باروخ، عند محاولة قوة خاصة إطلاق سراحه بالقطاع في 8 ديسمبر/كانون الأول الماضي.

وفي 1 ديسمبر/كانون الأول الماضي، انتهت هدنة إنسانية مؤقتة بين فصائل فلسطينية وإسرائيل، أُنجزت بوساطة قطرية-مصرية واستمرت 7 أيام، جرى خلالها تبادل أسرى بين الطرفين، وإدخال مساعدات إنسانية محدودة للقطاع الذي يقطنه نحو 2.3 مليون فلسطيني.

ومنذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023 يشن الجيش الإسرائيلي حرباً مدمرة على غزة، خلّفت حتى الخميس، 22 ألفاً و438 شهيدا و57 ألفاً و614 مصاباً معظمهم أطفال ونساء، ودماراً هائلاً في البنية التحتية وكارثة إنسانية غير مسبوقة، وفقاً لسلطات القطاع والأمم المتحدة.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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