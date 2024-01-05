استُشهد فتى فلسطيني فجر الجمعة وأصيب 4 آخرون، اثنان منهم جراحهما خطيرة، في إطلاق نار عليهم خلال مواجهات مع جيش الاحتلال الإسرائيلي وسط الضفة الغربية، ليرتفع عدد الشهداء بها إلى 326 منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي.

وأفادت وزارة الصحة الفلسطينية في بيان، بـ"استشهاد الفتى أُسيد طارق أنيس الريماوي، 17 عاماً، برصاص الاحتلال الإسرائيلي في بلدة بيت ريما (غرب رام الله)، وإصابة 4 آخرين بينهم اثنان بحالة خطرة".

وقال شهود إن جيش الاحتلال أطلق النار على شبان فلسطينيين في بلدة بيت ريما ما أدى إلى إصابة عدد منهم واعتقال آخرين.

وبيّن الشهود أن ذلك جاء خلال كمين نصبته قوات إسرائيلية خاصة في البلدة.

وأضاف الشهود أن مواجهات اندلعت بين الفلسطينيين وجيش الاحتلال استخدم الأخير الرصاص الحي والمطاطي.

وحسب معطيات وزارة الصحة "يرتفع عدد الشهداء الفلسطينيين منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول إلى 326".

في السياق نفسه اقتحمت قوات الاحتلال فجر الجمعة بلدة بيت فجار جنوب بيت لحم.

وذكرت مصادر أن قوات راجلة من جيش الاحتلال اقتحمت البلدة من المدخل الشرقي، وتمركزت في منطقة مبنى البلدية دون أن يبلغ عن اعتقالات.

في وقت لاحق، وبالتزامن مع اقتحام القوة الراجلة، اقتحمت عدة آليات عسكرية البلدة من مدخلها الغربي، وفقاً لوكالة الأنباء الفلسطينية (وفا).

كذلك أُصيب فجر اليوم الجمعة مواطنان على الأقلّ بالرصاص الحي، خلال اقتحام قوات الاحتلال الإسرائيلي مخيم بلاطة شرق نابلس.

وأكدت مصادر محلية لوكالة وفا، أن مواطنَين أصيبا بالرصاص الحي لقوات الاحتلال، التي اقتحمت المخيم بعدة آليات ترافقها جرافة D9، وأن مواجهات عنيفة اندلعت بين الشبان وقوات الاحتلال.

وأفادت المصادر بأن جنود الاحتلال داهموا عدداً من المنازل في المخيم، وفتّشوها وخربوا في محتوياتها، دون أن يبلغ عن اعتقالات.

وأشارت إلى أن قوات الاحتلال تعمدت تدمير البنية التحتية في شارع المدارس وفي عدة حارات بالمخيم.

ومنذ 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي ينفذ جيش الاحتلال الإسرائيلي يومياً مداهمات واقتحامات لقرى وبلدات الضفة الغربية والقدس، تصاحبها مواجهات واعتقالات وإطلاق للرصاص وقنابل الغاز، بالتزامن مع حرب مدمرة يشنّها على قطاع غزة خلّفَت عشرات آلاف الضحايا وتدميراً للمنازل والبنية التحتية.