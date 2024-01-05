سياسة
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مشعل: إسرائيل تحاول باغتيال العاروري إرباك حسابات المقاومة والمنطقة
قال رئيس حركة حماس في الخارج خالد مشعل، إن هدف إسرائيل من وراء اغتيال صالح العاروري نائب رئيس المكتب السياسي للحركة، يتمثل في "تصدير أزمتها إلى الخارج وإرباك حسابات المقاومة والمنطقة وإضعاف القادة"، وذلك بعد 3 أشهر من عدوانها ضد سكان قطاع غزة.
مشعل: إسرائيل تحاول باغتيال العاروري إرباك حسابات المقاومة والمنطقة
خالد مشعل عن اغتيال العاروري: إسرائيل تحاول تصدير أزمتها إلى الخارج / Others
5 يناير 2024

قالت حركة حماس الخميس، إن هدف إسرائيل من وراء اغتيال صالح العاروري نائب رئيس مكتبها السياسي، يتمثل في "تصدير أزمتها إلى الخارج وإرباك حسابات المقاومة والمنطقة".

جاء ذلك في كلمة مسجلة لرئيس الحركة في الخارج خالد مشعل، تعليقاً على اغتيال العاروري و6 آخرين بينهم اثنان من قادة "القسام" (الجناح المسلح لحماس)، و4 من كوادر الحركة، في العاصمة اللبنانية بيروت مساء الثلاثاء.

وأضاف مشعل: "العدوّ أراد بذلك (اغتيال العاروري) تصدير أزمته إلى الخارج، وتوسيع دائرة العدوان، ظنّاً منه أن ذلك يربك حسابات المقاومة والمنطقة، وأن اغتياله للقادة سيكسر إرادة المقاومة ويضعف قيادتها".

وتابع بأن هذا الاغتيال يأتي في ظل "فشل العدو وخيبته بعد 3 أشهر من عدوانه الهمجي والهولوكوست التي يشنّها ضد سكان قطاع غزة".

واستكمل: "سيدرك العدو أنه ارتكب حماقة حينما وسّع عدوانه (باغتيال العاروري في بيروت).

وجدد مشعل تأكيد حركته حرصها على "أمن ومصلحة كل بلد وقطر عربي"، مؤكداً: "معركتنا مع العدو الصهيوني".

وأشار إلى أن استمرار "العدوان على غزة والاغتيالات (للقادة) خارج القطاع، من شأنه أن يعجّل بهزيمة إسرائيل ويؤجج روح المقاومة".

وفي وقت سابق الخميس شيّعت حماس بمشاركة آلافٍ جثمانَ العاروري في العاصمة اللبنانية بيروت، في موكب حاشد انطلق من مسجد الإمام علي في منطقة الطريق الجديدة، إلى "مقبرة الشهداء" المجاورة لمخيّم شاتيلا للاجئين الفلسطينيين.

ومساء الثلاثاء أعلنت حماس اغتيال العاروري و6 آخرين، بينهم اثنان من قادة القسام و4 من كوادر الحركة، في الضاحية الجنوبية "معقل" حزب الله بالعاصمة اللبنانية بيروت.

وحسب الإعلام اللبناني حينها، فإن عملية الاغتيال جرت باستهداف مقر الحركة في ضاحية بيروت الجنوبية بثلاثة صواريخ من مسيّرة إسرائيلية، إلا أن حكومة تل أبيب لم تعلن رسمياً بعدُ مسؤوليتها عن الهجوم.

وخلال الفترة الممتدة بين عامَي 1990 و1992، اعتقل الجيش الإسرائيلي العاروري إداريّاً لفترات محدودة، على خلفية نشاطه بحركة حماس.

ويُعتبر العاروري من مؤسسي كتائب عز الدين القسام، الجناح المسلح لحركة حماس، وبدأ في الفترة الممتدة بين عامي 1991 و1992 تأسيس النواة الأولى للجهاز العسكري للحركة بالضفة الغربية.

وتزامن اغتيال العاروري مع استمرار الحرب المدمرة التي تشنها إسرائيل على قطاع غزة منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، التي خلّفت حتى الخميس 22 ألفاً و438 شهيداً و57 ألفاً و614 مصاباً معظمهم أطفال ونساء، ودماراً هائلاً في البنية التحتية وكارثة إنسانية غير مسبوقة، وفقاً لسلطات القطاع والأمم المتحدة.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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