سياسة
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"الهجرة الدولية" تكشف عن فرار 7.5 مليون سوداني من ديارهم منذ أبريل
كشفت منظمة الهجرة الدولية عن أن 7.5 ملايين سوداني فرّوا من ديارهم منذ أبريل/نيسان الماضي، منهم قرابة 6 ملايين نازح داخل البلاد، ومليون ونصف مليون لاجئ إلى البلدان المجاورة، جراء القتال بين الجيش وقوات الدعم السريع.
"الهجرة الدولية" تكشف عن فرار 7.5 مليون سوداني من ديارهم منذ أبريل
منظمة الهجرة الدولية تقول إن 7.5 مليون سوداني فروا من ديارهم منذ أبريل/نيسان الماضي / صورة: AA 
5 يناير 2024

أعلنت منظمة الهجرة الدولية الخميس، أن عدد النازحين واللاجئين في السودان جراء القتال بين الجيش وقوات الدعم السريع منذ منتصف أبريل/نيسان الماضي ارتفع إلى أكثر من 7.5 مليون شخص.

وأفادت المنظمة الدولية في تقرير بأن "القتال المستمر يتسبب بمزيد من النزوح الداخلي الكبير، وإلى البلدان المجاورة".

وذكر التقرير أن مصفوفة تتبع النزوح في السودان "تقدر أن 5 ملايين و942 ألفاً و580 شخصاً نزحوا داخلياً".

و"تسبب الصراع في السودان في تحركات عبر الحدود لمليون و550 ألفاً و344 شخصاً إلى الدول المجاورة، على رأسها مصر وليبيا وتشاد وإفريقيا الوسطي وجنوب السودان وإثيوبيا"، وفق ذات التقرير.

وأشارت المنظمة الدولية إلى تواصل الصعوبات في "توزيع المساعدات الإنسانية في البلاد بسبب استمرار انعدام الأمن وعدم استقرار شبكات الاتصال وارتفاع أسعار السلع الغذائية".

وفي 21 ديسمبر/كانون الأول الماضي قالت المنظمة إن نحو 300 ألف شخص يفرون من ود مدني عاصمة ولاية الجزيرة، ثانية أكبر مدن السودان، في أحدث موجة من النزوح واسعة النطاق بعد انتشار القتال في أنحاء المنطقة.

وأضافت حينها أن التحركات الأخيرة (انتقال المعارك إلى ولاية الجزيرة) سترفع إجمالي عدد النازحين في السودان إلى أكثر من 7.1 مليون نسمة، وهي "أكبر أزمة نزوح في العالم".

ومنذ منتصف أبريل 2023 يخوض الجيش السوداني وقوات "الدعم السريع" حرباً خلّفت أكثر من 12 ألف قتيل وما يزيد على 7 ملايين نازح ولاجئ، وفقاً للأمم المتحدة.

واتسعت رقعة الصراع في السودان مع إعلان "الدعم السريع" في 18 ديسمبر/كانون الأول الماضي، سيطرتها على مدينة ود مدني عاصمة ولاية الجزيرة، بعد معارك مع الجيش استمرت نحو 4 أيام، في الولاية المتاخمة للخرطوم من الجنوب، وتُعَدّ ذات كثافة سكانية عالية، وكانت قِبلة للنازحين من القتال في الخرطوم.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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