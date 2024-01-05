سياسة
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تركيا تعلن موعد إرسال أول روادها إلى المحطة الفضائية الدولية
أعلن وزير الصناعة والتكنولوجيا التركي محمد فاتح كاجر، أن أول رائد فضاء تركي ألبير غزر أوجي سيصعد إلى محطة الفضاء الدولية ليلة 17-18 يناير/كانون الثاني الحالي، مع طاقم رحلة "Ax-3"، مؤكداً أن هذه المهمة مصدر عظيم لإلهام الأجيال القادمة.
تركيا تعلن موعد إرسال أول روادها إلى المحطة الفضائية الدولية
أردوغان تحدث سابقاً عن مهمة رائدَي الفضاء غزر ألبير غزر أوجي وتوفا جيهانغير أتاسيفر في الفضاء - أرشيفية / صورة: AA
5 يناير 2024

أعلن وزير الصناعة والتكنولوجيا التركي محمد فاتح كاجر أن أول رائد فضاء تركي ألبير غزر أوجي سيصعد إلى محطة الفضاء الدولية ليلة 17-18 يناير/كانون الثاني الحالي.

وقال الوزير على منصة إكس الخميس: "سيتحرك ألبير غزر أوجي، أول رائد فضاء تركي، إلى الفضاء نحو المحطة الدولية مع طاقم (رحلة) Ax-3، على أن يجري الإطلاق في الساعة 01:11 في الليلة التي تربط يومي 17 و18 يناير/كانون الثاني".

وأكد الوزير أن هذه المهمة مصدر عظيم لإلهام الأجيال القادمة.

وكان غزر أوجي كشف في منشور عبر إكس الأربعاء، أن الخطوة الأولى في العملية المتمثلة بالحجر الصحي بدأت.

ومن المتوقع أن يلتحم الطاقم بمحطة الفضاء الدولية يوم 19 يناير/كانون الثاني الساعة 13:15 بعد رحلة تستغرق يوماً ونصفاً.

بهذه المناسبة صمّمت وكالة الفضاء التركية ومؤسسة البريد طابعاً ومظروفاً تذكاريَّين خاصَّين لأول مهمة فضائية مأهولة لتركيا، التي سيصعد فيها غرز أوجي مع العلم التركي إلى الفضاء.

ويضمّ الطابع رموزاً مختلفة لكل منها معنى خاصّ لهذه الرحلة المهمة، إذ يحتوي جانبه الأيسر على النجمة السلجوقية ذات الرؤوس الثمانية وبداخلها شعار مئوية تأسيس الجمهورية وشعار وكالة الفضاء التركية.

وبجانبه الأيمن صورة ظليلة لرائد الفضاء الأول غزر أوجي مع العلم التركي على كتفه، إضافة إلى 16 نجمة بمحيط الطابع تركز إلى الدول التركية الـ16 عبر التاريخ.

وفي أبريل/نيسان الماضي قدّم الرئيس التركي رجب طيب أردوغان أول رائدَي فضاء تركيَّين سينطلقان في مهمة إلى محطة الفضاء الدولية، هما رائد الفضاء التركي الأول ألبير غزر أوجي، ورائد الفضاء الاحتياطي توفا جيهانغير أتاسيفر.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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