أحالت النيابة العامة التركية بمدينة إسطنبول 34 مشتبهاً به إلى القضاء بتهمة "التجسس الدولي" لصالح جهاز المخابرات الخارجية الإسرائيلية "الموساد".

وانتهى مكتب تحقيقات الإرهاب والجريمة المنظمة من أخذ إفادات المشتبهين على مدار الأيام الأربعة الماضية.

وأُحيل المشتبه بهم إلى القصر العدلي بإسطنبول بعد إجراء الفحوصات الطبية.

وحصلت شعبة مكافحة الإرهاب بإسطنبول والاستخبارات التركية على معلومات في إطار تحقيقاتها تفيد بنيّة الموساد تنفيذ أنشطة من قبيل المراقبة والتعقب والاعتداء والاختطاف ضدّ الرعايا الأجانب المقيمين في تركيا لأسباب إنسانية.

جاءت التوقيفات بعملية أمنية في 8 ولايات، في إطار تحقيقات أطلقها مكتب الإرهاب والجرائم المنظمة في النيابة العامة بإسطنبول ضد 46 مشتبهاً به.

وتَبيَّن للسلطات الأمنية التركية أنّ عملاء الموساد تواصلوا مع المشتبه بهم عن طريق حسابات التواصل الاجتماعي، وإثر ذلك أطلقت عملية لتوقيف المشتبه بهم.

وفي 2 يناير/كانون الثاني أطلقت قوات الأمن عملية متزامنة شملت 57 عنواناً، في 15 قضاء بولاية إسطنبول وولايات أنقرة وقوجالي وهطاي ومرسين وإزمير ووان وديار بكر.

وصودرَ في العملية 134 ألفاً و830 يورو، و23 ألفاً و680 دولاراً، ومبالغ أخرى بعملات مختلفة، ومسدس غير مرخَّص وذخائر ومعدات رقمية.