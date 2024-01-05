سياسة
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غزة على جدول أعماله.. بلينكن يُجري جولة في الشرق الأوسط تبدأ بتركيا
صرّح متحدث وزارة الخارجية الأمريكية ماثيو ميلر، بأن الوزير أنتوني بلينكن سيبدأ من تركيا جولة شرق أوسطية لبحث التطورات في غزة وقضايا أخرى.
غزة على جدول أعماله.. بلينكن يُجري جولة في الشرق الأوسط تبدأ بتركيا
وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن سيبدأ من تركيا جولة شرق أوسطية / صورة أرشيفية: AA  
5 يناير 2024

أعلنت الولايات المتحدة، أن وزير الخارجية أنتوني بلينكن سيُجري جولة في الشرق الأوسط تبدأ من تركيا، لبحث التطورات في قطاع غزة.

جاء ذلك خلال تصريح صحفي الخميس، أدلى به متحدث وزارة الخارجية الأمريكية ماثيو ميلر.

وقال ميلر إن بلينكن سيغادر الليلة (أمس الخميس) لمناقشة عدد من القضايا الحاسمة مع نظرائه على مدى أسبوع في تركيا واليونان والأردن وقطر والإمارات والسعودية وإسرائيل ومصر، والضفة الغربية المحتلة.

وأضاف أن بلينكن سيبحث مع وزراء خارجية هذه الدول قضايا مثل الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة، والمساعدات الإنسانية للقطاع، وإطلاق سراح المحتجزين المتبقين.

وذكر أن بلينكن سيناقش في تركيا "التعاون الإقليمي المستمر طويل الأمد" بما في ذلك الخطوات النهائية نحو عملية الموافقة على انضمام السويد إلى حلف شمال الأطلسي "ناتو".

ولفت متحدث الخارجية الأمريكية إلى أن بلينكن سيركز بعد تركيا على تقديم الدعم لأوكرانيا، وحماية الأمن البحري الإقليمي في زيارته اليونان.

وفجر السابع من أكتوبر/تشرين الأول أطلقت حركة حماس وفصائل فلسطينية أخرى في غزة عملية "طوفان الأقصى"، ردّاً على "اعتداءات القوات والمستوطنين الإسرائيليين المتواصلة بحقّ الشعب الفلسطيني وممتلكاته ومقدساته، ولا سيما المسجد الأقصى في القدس الشرقية المحتلة".

وردّاً على ذلك شنّ الجيش الإسرائيلي حرباً مدمرة على غزة، خلّفَت حتى الخميس "22 ألفاً و438 شهيداً و57 ألفاً و614 مصاباً معظمهم أطفال ونساء، ودماراً هائلاً في البنية التحتية وكارثة إنسانية غير مسبوقة"، وفقاً لسلطات القطاع والأمم المتحدة.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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