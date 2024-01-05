ارتفعت بالأيام الأخيرة حالات العدوى وفطريات القدم بين الجنود الإسرائيليين العائدين من المعارك البرية في قطاع غزة، وأصبحت هذه الظاهرة شائعة بسبب طول فترة الحرب الطويلة، وعدم خلع الجنود الأحذية لعدة أيام، حسب صحيفة يدعوت أحرونوت العبرية.

وأشارت الصحيفة الجمعة، إلى أن الجنود يواجهون سلسلة من المشكلات الصحية من بينها تسمُّم المعدة الناتج عن الطعام الذي يذهب للجنود كتبرعات غذائية، بالإضافة إلى عدوى الالتهابات، بما في ذلك العدوى البكتيرية التي يعاني منها الجنود الجرحى الذين أصيبوا في الحرب وحُوّلوا للعلاج الطبيعي.

وقالت الصحيفة إنه "بعد بداية تسريح جنود الاحتياط من غزة أصبح واضحاً أن الجنود يشتكون آلاماً شديدة بالقدمين نتيجة الالتهابات والفطريات.

وأفاد الدكتور ليران ليفي، مدير خدمة زراعة الرئة في مركز شيبا الطبي في تل هشومير للصحيفة، بأن عدداً غير قليل من الجنود يعانون جروحاً رهيبة ويبدو أن لديهم فطريات جلدية خطيرة للغاية".

وأضاف: "لأنهم تحت الطلب طوال الوقت، لا يخلعون أحذيتهم وعلى أقدامهم رطوبة، ولا تُغيَّر الجوارب يومياً، وفي بعض الأحيان لا يستحمُّون لأسابيع. كل هذه الأشياء تشكّل أرضاً خصبة لفطريات الأظافر والجلد، التي تسبب أحياناً جروحاً شديدة ومؤلمة".

وحسب قوله فإن "الجيش يوفّر لهم الجوارب والملابس الداخلية لتشجيعهم على التغيير كل يوم، ويستخدمون الكريمات المضادة للفطريات، لكن الأمر الأكثر فاعلية هو تهوية أقدامهم، وهو أمر غير ممكن بسبب القتال".

من جانبه قال الدكتور هداس عوفر فريدمان، مسؤول قسم الأمراض المعدية في عيادة الجلد في بلنسون، إن "الجنود يعودون مصابين بعدوى لا تهدّد حياتهم، ولكنها تسبب احمراراً وحكة والتهاباً وبثوراً في بعض الحالات".

وأضاف: "(التواليل) على القدمين من الأمور التي يمكن أن تكون مؤلمة جدّاً وتؤثر في نوعية الحياة، وهي من الأمور التي تتطلب العلاج وعادةً لا تزول من تلقاء نفسها، وفي بعض الحالات يصعب التخلص منها فقط بالكريمات، وعندما تكون الحالة خطيرة، عليك اللجوء إلى العلاج بالحبوب".

وتابع: "كلما زادت فترة تَعرُّض الجندي لظروف القتال، زادت مدة المخاطرة. يُنصح بتغيير أكبر عدد ممكن من الجوارب، وغسل ومسح القدمين قدر الإمكان.

في السياق ذاته، قدرت وزارة الدفاع الإسرائيلية أن يصل عدد الجنود المصابين بإعاقات في الحرب إلى 12,500.

وقال قسم إعادة تأهيل الجنود بالوزارة إنه تعامل مع 3400 جندي صُنّفوا معوقين في الجيش منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول، حسب صحيفة يديعوت أحرونوت العبرية.

وأفادت الصحيفة أن العام 2023 شهد إضافة أكثر من 5000 معاق جديد من الجيش الإسرائيلي إلى قسم إعادة التأهيل.