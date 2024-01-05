سياسة
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"بظروف مهينة".. رايتس ووتش: إسرائيل احتجزت آلاف العمال من غزة بعد 7 أكتوبر
كشفت منظمة "هيومن رايتس ووتش" أن إسرائيل احتجزت آلاف العمال من غزة في ظروف مهينة، مشيرة إلى أن "البحث عن الذين نفّذوا هجمات 7 أكتوبر/تشرين الأول لا يبرّر الاعتداء على عمال".
"بظروف مهينة".. رايتس ووتش: إسرائيل احتجزت آلاف العمال من غزة بعد 7 أكتوبر
إسرائيل احتجزت آلاف العمال من غزة بعد 7 أكتوبر / صورة: رويترز / صورة: Reuters
5 يناير 2024

قالت منظمة "هيومن رايتس ووتش" الدولية، إن إسرائيل احتجزت آلاف العمال من قطاع غزة لأسابيع في ظروف مهينة وغير إنسانية.

جاء ذلك في تدوينة نشرتها المنظمة الحقوقية الخميس، عبر حسابها على منصة إكس.

وأوضحت أن "السلطات الإسرائيلية احتجزت آلاف العمال من قطاع غزة لعدة أسابيع بمعزل عن العالم الخارجي في ظروف مهينة وغير إنسانية بعد هجمات 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، وأخضعت بعضهم على الأقلّ لمعاملة مهينة وغير إنسانية".

وبهذا الخصوص قالت ميشال رندهاوا، مسؤولة أولى لحقوق اللاجئين والمهاجرين في "هيومن رايتس ووتش"، في تقرير نشرته المنظمة على موقعها مساء الأربعاء، إن "السلطات الإسرائيلية احتجزت آلاف العمال لأسابيع بمعزل عن العالم الخارجي بلا توجيه تُهَم إليهم، وأخضعت بعضهم على الأقلّ لمعاملة مهينة".

وأضافت أن "البحث عن أولئك الذين نفّذوا هجمات 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي أو ساعدوا عليها لا يبرّر الاعتداء على عمال كانوا حصلوا على تصاريح للعمل في إسرائيل".

وبحلول 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، كان 18 ألفاً و500 عامل من غزة تقريباً ممنوحين تصاريح للعمل في إسرائيل، رغم أن عدد من كانوا في إسرائيل يومها غير واضح.

وفي 19 و21 ديسمبر/كانون الأول الماضي، ذكرت "هيومن رايتس ووتش" أن جيش الاحتلال الإسرائيلي و"مصلحة السجون الإسرائيلية" تعرض عليهما النتائج التي توصلت إليها وتطلب منهما التعليق، لكنها لم تتلقَّ أي رد حتى كتابة هذا التقرير.

ومنذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023 يشن الجيش الإسرائيلي حرباً مدمرة على غزة، خلّفت حتى الخميس، 22 ألفاً و438 شهيدا و57 ألفاً و614 مصاباً معظمهم أطفال ونساء، ودماراً هائلاً في البنية التحتية وكارثة إنسانية غير مسبوقة، وفقاً لسلطات القطاع والأمم المتحدة.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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