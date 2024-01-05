قال متحدث وزارة الخارجية الأمريكية ماثيو ميلر، إنه ينبغي مناقشة نموذج إدارة من شأنه توحيد الضفة الغربية وقطاع غزة تحت إدارة واحدة في المستقبل.

وأوضح ميلر في مؤتمر صحفي الخميس، أن بلاده ستناقش الحاجة إلى إدارة توحد الضفة الغربية وقطاع غزة تحت قيادة فلسطينية.

وامتنع ميلر عن تقديم مزيد من التفاصيل حول هذا المقترح، مكتفيا بالقول: "يجب إجراء المناقشات حول هذا الأمر في اجتماعات دبلوماسية خاصة".

في غضون ذلك قال وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف غالانت الخميس، إن الفلسطينيين هم من سيُدير شؤون قطاع غزة، بشرط ألا يكونوا "معادين لدولة إسرائيل ولا ناشطين ضدها".

وقال غالانت في بيان صدر عن مكتبه إنّ "إسرائيل لن تسيطر مدنياً على غزة في اليوم التالي للحرب"، في إشارة إلى فترة ما بعد انتهاء الحرب.

وأضاف أن "من سيتحمل المسؤولية في غزة هي جهات فلسطينية، بشرط أن لا تكون معادية لدولة إسرائيل ولا يمكنها العمل ضد إسرائيل".

ووفق الوزير فإن أي جهة فلسطينية أخرى غير حركة حماس "مرشَّحة لإدارة شؤون القطاع في اليوم التالي للحرب".

وذكر أن "تصوره لمرحلة ما بعد الحرب يتضمن عدم سيطرة حماس على قطاع غزة وعدم تشكيلها تهديداً أمنياً لمواطني إسرائيل".

ويتضمن تصوره، حسب البيان، أن إسرائيل "ستحافظ على حرية النشاط العسكري في قطاع غزة".

ومن الناحية المدنية قال إن إسرائيل "لن تكون مسؤولة عن قطاع غزة ولن يكون به وجود مدني إسرائيلي بعد تحقيق أهداف الحرب".

وعن إعادة إعمار القطاع قال غالانت إنّ لجنة بقيادة الولايات المتحدة بالشراكة مع الأوروبيين ودول إقليمية أخرى ستتولى مسؤولية إعادة تأهيل وإعمار قطاع غزة.

وأفاد غالانت بأن مصر ستكون "لاعباً رئيسياً" في مرحلة ما بعد الحرب المتواصلة على قطاع غزة منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي.

ويتضمن تصور غالانت لمرحلة ما بعد الحرب في غزة، أنّ تفتّش إسرائيل جميع البضائع الداخلة إلى القطاع.

والاثنين أعلن وزيرا الأمن القومي والمالية الإسرائيليان، إيتمار بن غفير وبتسلئيل سموتريتش، دعمهما لـ"التهجير الطوعي للفلسطينيين" من قطاع غزة، الأمر الذي أثار انتقادات أمريكية ودولية وعربية.

وردّت حركة حماس في بيان مؤكدة أن تصريحات قادة إسرائيل حول تهجير سكان قطاع غزة "مجرد أحلام يقظة غير قابلة للتنفيذ"، وطالبت المجتمع الدولي بـ"التدخل لمواجهتها".

ومنذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023 يشن الجيش الإسرائيلي حرباً مدمرة على غزة، خلّفت حتى الخميس 22 ألفاً و438 شهيداً و57 ألفاً و614 مصاباً معظمهم أطفال ونساء، ودماراً هائلاً في البنية التحتية وكارثة إنسانية غير مسبوقة، وفقاً لسلطات القطاع والأمم المتحدة.