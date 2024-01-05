أعلنت وزارة الصحة في غزة استشهاد 162 فلسطينياً وإصابة 296 آخرين خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية، في ظل تواصل العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، براً وبحراً وجواً، منذ السابع من شهر أكتوبر/تشرين الأول الماضي.

وقالت الوزارة في بيان إن "قوات الاحتلال الإسرائيلي ارتكبت 15 مجزرة بحق العائلات راح ضحيتها 162 شهيداً و296 إصابة خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية".

وأضافت: "ارتفاع حصيلة العدوان الإسرائيلي إلى 22 ألفاً و600 شهيد و57 ألفاً و910 إصابات منذ السابع من أكتوبر/تشرين الأول الماضي".

وذكرت وكالة "وفا" الفلسطينية للأنباء، أن طيران الاحتلال ومدفعيته وزوارقه الحربية قصفت مناطق متفرقة في قطاع غزة.

وأشارت إلى أن طواقم الإسعاف والإنقاذ، انتشلت صباح اليوم، جثمانَي شهيدين في بلدة الزوايدة وسط قطاع غزة، قُتلا في قصف طيران الاحتلال لمنازل المدنيين مساء الخميس.

ووصلت إلى مجمع ناصر الطبي جثامين 3 شهداء و5 جرحى، جراء قصف الاحتلال منطقة مواصي القرارة جنوبي القطاع.

وشن طيران الاحتلال غارات عنيفة على مناطق جنوب شرقي مدينة خان يونس جنوبي القطاع، كما دوّت أصوات انفجارات جراء القصف في مناطق متفرقة من المحافظة الوسطى.

كما انتشلت طواقم الإسعاف والإنقاذ عدداً من الجرحى من مخيم المغازي وسط القطاع، بالتزامن مع استمرار قصف مدفعية الاحتلال للمخيم وشرقي مخيم البريج.

وأطلقت زوارق الاحتلال الحربية النار على شواطئ دير البلح وسط القطاع، بالتزامن مع تواصل الغارات الجوية والقصف المدفعي على المدينة.

ومساء الخميس، استُشهد مواطنان على الأقل وأُصيب آخرون، جراء الغارات المتواصلة التي شنها طيران الاحتلال الإسرائيلي على خان يونس جنوبي القطاع.

وأفادت مصادر طبية لـ"وفا" باستشهاد مواطن وإصابة آخرين في غارة إسرائيلية استهدفت شقة سكنية في حي الأمل في خان يونس.

كما استُشهدت مواطنة وأُصيب آخرون في قصف طيران الاحتلال منزلاً بمنطقة القرارة في خان يونس.

وفجّر جيش الاحتلال مربعات سكنية في بلدة خزاعة ومناطق مجاورة شرقي خان يونس.

واستُشهد مواطن على الأقل، وأُصيب آخرون، إثر قصف الاحتلال الإسرائيلي محيط المستشفى الأوروبي جنوب شرقي خان يونس، كما استُشهد مواطنان في قصف إسرائيلي على منطقة الفخاري شرقاً، في حين دمَّر طيران الاحتلال منزلاً لعائلة كوارع شرقي المدينة، وشن غارات على محيط مستشفى ناصر، ومستشفى الأمل، ومقر جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني.

وفي رفح جنوبي القطاع، استُشهد خمسة مدنيين وأُصيب آخرون في غارة إسرائيلية استهدفت منزلاً لعائلة أبو سنجر وسط المدينة.

وفي مخيم المغازي وسط القطاع، قصف طيران الاحتلال منزلاً لعائلة أبو هولي، ما أدى إلى وقوع عدد من الشهداء والجرحى.

وأفادت جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني بأن الاحتلال قصف منزل مدير مركز إسعاف المحافظة الوسطى أنور أبو هولي، في مخيم المغازي، ما أدى إلى وقوع عدد من الشهداء والإصابات، مشيرةً إلى أن طواقمها استطاعت إخلاء شهيدين وخمس إصابات حتى اللحظة فيما لا يزال عدد من المدنيين تحت الأنقاض.

كما أطلقت طائرات الاحتلال المسيّرة الرصاص صوب نازحين قرب مدخل قرية المصدر وسط القطاع.

وفي مدينة غزة، أفادت مصادر طبية بوصول جثامين 9 شهداء إلى مجمع الشفاء الطبي جراء قصف طيران الاحتلال أحياء المدينة، إذ شن غارات على منطقة جحر الديك جنوباً، وقرب ميناء غزة.

وفي حصيلة غير نهائية، ارتفع عدد الشهداء جراء العدوان الإسرائيلي المتواصل على قطاع غزة لليوم الـ91 إلى أكثر من 22430 شهيداً، بينهم 9730 طفلاً و6830 امرأة، بالإضافة إلى 7000 مفقود، وأكثر من 57600 جريح.

أكثر من 500 شهيد ومصاب

من جانبها، كشفت منظمة "أطباء بلا حدود" أن "مستشفى الأقصى" استقبل، الخميس، 155 شهيداً فلسطينياً و357 جريحاً عقب قصف الجيش الإسرائيلي مخيمي المغازي والبريج وسط قطاع غزة.

وقالت كارولينا لوبيز، منسقة الطوارئ بالمنظمة في غزة عبر منصة إكس: "من داخل المستشفى، يمكننا سماع القصف في الأحياء الواقعة شمال شرقي مستشفى الأقصى في المنطقة الوسطى من غزة، قرب مخيمي البريج والمغازي للاجئين".

وأضافت: "لا أحد ولا أي مكان آمن في غزة".

وشددت المنظمة على "ضرورة وقف إطلاق نار مستدام الآن لمنع المزيد من الوفيات والإصابات، ولضمان إيصال المساعدات دون عوائق، وتوسيع نطاق الرعاية الصحية على نطاق واسع لتلبية الاحتياجات الطبية لسكان غزة".

وتابعت: "في 24 ديسمبر/كانون الأول الماضي تسببت الغارات على مخيمي البريج والمغازي بتدفق أعداد كبيرة من المرضى إلى الأقصى، تلاها مقتل 155 شخصاً واحتياج 357 إلى رعاية طارئة في 28 ديسمبر/كانون الأول".

ومنذ 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، يشن الجيش الإسرائيلي حرباً مدمرة على غزة، خلّفت حتى صباح الجمعة 22 ألفاً و600 شهيد و57 ألفاً و910 إصابات، معظمهم أطفال ونساء، ودماراً هائلاً في البنية التحتية وكارثة إنسانية غير مسبوقة، وفقاً لسلطات القطاع والأمم المتحدة.