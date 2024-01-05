سياسة
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شاهد | شرطة الاحتلال تفرض قيوداً مشددة على المسجد الأقصى وتعتدي على المصلين
فرضت الشرطة الإسرائيلية قيوداً شديدة على وصول المصلين إلى المسجد الأقصى بالقدس الشرقية لأداء صلاة الجمعة، واعتدت عليهم في حي وادي الجوز بمدينة القدس، إذ تمكن 15 ألفاً فقط من أداء الصلاة بالمسجد مقارنةً بأكثر من 50 ألفاً في الجُمع العادية.
شاهد | شرطة الاحتلال تفرض قيوداً مشددة على المسجد الأقصى وتعتدي على المصلين
المسجد الأقصى شبه فارغ من المصلين إثر قيود إسرائيلية / صورة: AA
5 يناير 2024

للجمعة الـ13 على التوالي، فرضت الشرطة الإسرائيلية قيوداً مشددة على دخول المصلين إلى المسجد الأقصى بالقدس الشرقية لأداء الصلاة.

وقال مسؤول في دائرة الأوقاف الإسلامية بالقدس، إن 15 ألفاً فقط تمكنوا من أداء صلاة الجمعة بالمسجد مقارنةً مع أكثر من 50 ألفاً في الجُمع العادية.

وأضاف المسؤول، الذي فضل عدم نشر اسمه: "مصليات وباحات المسجد شبه خالية من المصلين بسبب القيود الإسرائيلية".

وتفرض الشرطة الإسرائيلية قيوداً على دخول المصلين المسجد الأقصى منذ بدء الحرب في 7 أكتوبر/تشرين أول الماضي، ولكنها تشدد القيود أيام الجمعة.

وقال شهود عيان إن الشرطة الإسرائيلية لم تسمح إلا لكبار السن بدخول المسجد لأداء الصلاة.

وأضافوا أن الشرطة الإسرائيلية اعتدت على مصلين عند باب الأسباط وباب الساهرة بعد منعهم من المرور للوصول إلى المسجد الأقصى.

وانتشرت قوات كبيرة من الشرطة الإسرائيلية في أنحاء القدس الشرقية، حيث أقامت الحواجز على مداخل البلدة القديمة وعند البوابات الخارجية للمسجد الأقصى.

واضطرت الإجراءات الإسرائيلية مئات المصلين لأداء الصلاة في الشوارع القريبة من البلدة القديمة في المدينة.

وقال شهود عيان إن قوات الشرطة الإسرائيلية هاجمت المصلين في حي وادي الجوز، القريب من البلدة القديمة، بالمياه العادمة.

وأدى فلسطينيون الصلاة في أحد شوارع الحي بعد منعهم من الوصول إلى المسجد الأقصى لأداء الصلاة.

وهذه هي الجمعة الـ13 على التوالي التي تعتدي فيها الشرطة الإسرائيلية على المصلين في حي وادي الجوز.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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