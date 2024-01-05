أعلن الجيش الإسرائيلي الجمعة إصابة 15 جندياً وضابطاً خلال الساعات الـ24 الماضية، بينهم 14 بالمعارك البرية في قطاع غزة.

وأظهرت معطيات الجيش الإسرائيلي المنشورة على حسابه الإلكتروني ارتفاع عدد الضباط والجنود الجرحى منذ بداية الحرب في 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي إلى 2324.

وينشر الجيش الإسرائيلي أعداد الجنود الذين توافق عائلاتهم على نشر أسمائهم.

وبلغ عدد الضباط والجنود الجرحى منتصف أمس الخميس 2309، ما يعني أن 15 ضابطاً وجندياً إسرائيلياً أصيبوا منذ أمس، وفق المصدر ذاته.

وأوضح الجيش أن "هذه الأرقام لا تشمل الأشخاص الذين جرى إجلاؤهم بشكل روتيني، وأولئك الذين وصلوا إلى غرفة الطوارئ ولم يُنقلوا إلى المستشفى أو لم تُحدد شدة إصابتهم".

وتفيد المعطيات بأن 14 من الجنود والضباط أصيبوا في المعارك البرية في قطاع غزة دون أن تحدد مواقع إصابة باقي الجنود والضباط.

وإثر ذلك، ارتفع عدد الجنود والضباط المصابين بالمعارك البرية في قطاع غزة الجمعة إلى 1020.

ووفقاً للمعطيات فإن من بين المصابين بالمعارك في قطاع غزة 226 بحالة خطيرة و372 متوسطة و422 طفيفة.

أما على صعيد الضباط والجنود القتلى فارتفع عددهم منذ بداية الحرب في 7 أكتوبر/تشرين الأول إلى 509 بينهم 175 قُتلوا بالمعارك البرية التي بدأت في 27 من الشهر ذاته.

ومنذ 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، يشن الجيش الإسرائيلي حرباً مدمرة على غزة، خلّفت حتى صباح الجمعة 22 ألفاً و600 شهيد و57 ألفاً و910 إصابات، معظمهم أطفال ونساء، ودماراً هائلاً في البنية التحتية وكارثة إنسانية غير مسبوقة، وفقاً لسلطات القطاع والأمم المتحدة.