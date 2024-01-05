سياسة
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إعلام رسمي: إسرائيل تستخدم أسلحة أشدّ فتكاً في غارات على جنوب لبنان
كشفت وكالة الأنباء الرسمية في لبنان أن الجيش الإسرائيلي وسّع جغرافية استهدافاته واستعمل أسلحة أخطر وأشد فتكاً، إذ قالت إن "الطائرات الحربية الإسرائيلية نفذت عدواناً جوياً ليلاً مستهدفة بغارة مثلث بنت جبيل-يارون-مارون الراس".
إعلام رسمي: إسرائيل تستخدم أسلحة أشدّ فتكاً في غارات على جنوب لبنان
الجيش الإسرائيلي ينفذ غارات على مواقع في جنوب لبنان / صورة: Reuters
5 يناير 2024

قالت وكالة أنباء لبنان الرسمية الجمعة إن الجيش الإسرائيلي وسّع جغرافية استهدافاته واستعمل أسلحة أخطر وأشد فتكاً وخاصة القذائف الفسفورية في غاراته الخميس على عدد من البلدات الجنوبية.

وذكرت الوكالة أن الطائرات الحربية الاسرائيلية "نفذت عدواناً جوياً ليلاً مُستهدِفة بغارة مثلث بنت جبيل-يارون-مارون الراس، وألقت خلالها صاروخ جو-أرض".

وأوضحت أن "الصاروخ تسبب بإحداث حفرة عميقة في الطريق، بحيث لم يعد سلوكها ممكناً، وبذلك قطعت الطريق بين بنت جبيل ومارون الراس ويارون أمام حركة السيارات".

وأشار المصدر إلى أن تحليق الطيران الاستطلاعي الإسرائيلي استمر لصباح اليوم فوق قرى القطاعين الغربي والأوسط، وصولاً إلى مشارف مدينة صور جنوب لبنان.

وأضافت أن الجيش الإسرائيلي استمر بإطلاق القنابل المضيئة فوق القرى الحدودية المتاخمة للخط الأزرق.

وأوضحت أن الطائرات الحربية الإسرائيلية شنت غارتين بين بلدتي شيحين منطقة السفرجل في مجدل زون إضافة إلى قصف مدفعي استهدف منطقتي المرج ورويسة في أطراف بلدة حولا جنوب لبنان.

وقالت إن الجيش الإسرائيلي قصف سهل مرجعيون وتلة حمامص، وألقى قذائف فوسفورية وقنابل مضيئة وأجرى عملية تمشيط بالأسلحة الرشاشة على كفركلا.

ويتبادل حزب الله اللبناني وفصائل فلسطينية في لبنان مع الجيش الإسرائيلي قصفاً يومياً متقطعاً منذ 8 أكتوبر/تشرين الأول الماضي "تضامناً مع قطاع غزة"، ما أسفر عن عشرات القتلى والجرحى على طرفي الحدود.

ومنذ 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، يشن الجيش الإسرائيلي حرباً مدمرة على غزة خلّفت حتى الجمعة، 22 ألفاً و600 شهيد و57 ألفاً و910 مصابين معظمهم أطفال ونساء، ودماراً هائلاً في البنية التحتية وكارثة إنسانية غير مسبوقة، وفقاً لسلطات القطاع والأمم المتحدة.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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