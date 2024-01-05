أكد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان أن أهم أسباب استهداف تركيا هو إصرارها على حماية حقوقها ومصالحها، وموقفها الثابت والراسخ تجاه القضية الفلسطينية.

جاء ذلك في كلمة خلال فاعلية نظّمها اتحاد جمعيات أصحاب العمل الأتراك في إسطنبول الجمعة.

وشدد أردوغان على أن تركيا اتخذت موقفاً واضحاً للغاية إلى جانب المظلومين الفلسطينيين ولم تتردد في الدفاع بلا هوادة عن الحقوق والحقيقة أمام الفظائع التي ارتُكبت في قطاع غزة، حيث استشهد 23 ألف طفل وامرأة بريئين.

وقال: "لموقف بلادنا الشجاع نصيب من ردود الفعل المتزايدة في جميع أنحاء العالم ضد السياسة الوحشية التي تنتهجها الإدارة الإسرائيلية".

وأضاف: "شهدنا مؤخراً تكثيفاً للهجمات ضد إخوتنا، وأقول بوضوح إن أهم أسباب هذه الهجمات هو إصرار تركيا على حماية حقوقها ومصالحها، وموقفها الثابت والراسخ تجاه القضية الفلسطينية".

كما أشار أردوغان إلى أن جهاز الاستخبارات وجه ضربات كبيرة للغاية ضد أعداء تركيا وأدواتهم داخل البلاد وخارجها.