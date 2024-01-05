سياسة
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أردوغان: موقف تركيا الشجاع من القضية الفلسطينية سببٌ لاستهدافها
قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إن موقف بلاده الشجاع والثابت من القضية الفلسطينية سببٌ لاستهدافها. وشدّد على أن تركيا ستواصل حماية ونصرة المظلومين ضد الوحشية الإسرائيلية.
أردوغان: موقف تركيا الشجاع من القضية الفلسطينية سببٌ لاستهدافها
أردوغان خلال فاعلية اتحاد جمعيات أصحاب العمل الأتراك في إسطنبول / صورة: AA
5 يناير 2024

أكد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان أن أهم أسباب استهداف تركيا هو إصرارها على حماية حقوقها ومصالحها، وموقفها الثابت والراسخ تجاه القضية الفلسطينية.

جاء ذلك في كلمة خلال فاعلية نظّمها اتحاد جمعيات أصحاب العمل الأتراك في إسطنبول الجمعة.

وشدد أردوغان على أن تركيا اتخذت موقفاً واضحاً للغاية إلى جانب المظلومين الفلسطينيين ولم تتردد في الدفاع بلا هوادة عن الحقوق والحقيقة أمام الفظائع التي ارتُكبت في قطاع غزة، حيث استشهد 23 ألف طفل وامرأة بريئين.

وقال: "لموقف بلادنا الشجاع نصيب من ردود الفعل المتزايدة في جميع أنحاء العالم ضد السياسة الوحشية التي تنتهجها الإدارة الإسرائيلية".

وأضاف: "شهدنا مؤخراً تكثيفاً للهجمات ضد إخوتنا، وأقول بوضوح إن أهم أسباب هذه الهجمات هو إصرار تركيا على حماية حقوقها ومصالحها، وموقفها الثابت والراسخ تجاه القضية الفلسطينية".

كما أشار أردوغان إلى أن جهاز الاستخبارات وجه ضربات كبيرة للغاية ضد أعداء تركيا وأدواتهم داخل البلاد وخارجها.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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