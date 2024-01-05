عينت إسرائيل خبيراً بريطانياً بالقانون الدولي، لتمثيلها أمام محكمة العدل الدولية في لاهاي، بالقضية التي رفعتها جنوب إفريقيا ضد تل أبيب التي تتهمها فيها بارتكاب "جرائم إبادة جماعية" في قطاع غزة.

وكشفت صحيفة هآرتس العبرية أنّ إسرائيل "عينت البروفيسور البريطاني مالكولم شو، الذي يعتبر من أشهر خبراء العالم بمجال القانون الدولي، لمواجهة القضية التي رفعتها جنوب إفريقيا ضد إسرائيل، في محكمة العدل الدولية، تتهمها فيها بارتكاب جرائم إبادة جماعية".

ويعمل البريطاني شو محاضراً "ضيفاً" في الجامعة العبرية في القدس، وفق هآرتس.

وأضافت الصحيفة أن "شو يتمتع بسمعة دولية في تقديم المشورة القانونية بشأن مجموعة متنوعة من جوانب القانون الدولي، بما في ذلك النزاعات الإقليمية والقانون البحري وحقوق الإنسان والتحكيم الدولي".

وأشارت إلى أنّ "البروفيسور شو، قدم استشارات للحكومة البريطانية ولعديد من الحكومات الأجنبية والمنظمات الدولية، ومثل سابقاً أمام محكمة العدل في لاهاي، والمحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان والمحكمة العليا في المملكة المتحدة وغيرها".

ورفعت جنوب إفريقيا قبل أسبوع دعوى قضائية أمام محكمة العدل الدولية، تتهم فيها إسرائيل بارتكاب "جرائم إبادة جماعية" في قطاع غزة، وهاجمت إسرائيل جنوب إفريقيا، ووصفت الخطوة بـ"مؤامرة الدم".

وفي 21 نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، علقت جنوب إفريقيا علاقاتها مع إسرائيل، احتجاجاً على هجماتها في غزة، وسبق ذلك استدعاء جنوب إفريقيا لسفير إسرائيل لديها، للتشاور بشأن الهجمات على القطاع.

ويشن الجيش الإسرائيلي حرباً مدمرة ضد قطاع غزة منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي خلّفت حتى الجمعة، 22 ألفاً و600 شهيد و57 ألفاً و910 إصابات معظمهم أطفال ونساء، ودماراً هائلاً في البنية التحتية وكارثة إنسانية غير مسبوقة"، وفقاً لسلطات القطاع والأمم المتحدة.