دعا مسؤولون باكستانيون الأمم المتحدة إلى "الوفاء بوعدها" بإجراء استفتاء في إقليم "جامو وكشمير" المتنازع عليه بين إسلام آباد ونيودلهي.

وقال الرئيس الباكستاني عارف علوي في بيان مساء الخميس، إن الحق في تقرير المصير هو "مبدأ أساسي في القانون الدولي، جرى دعمه في عديد من معاهدات الأمم المتحدة الأساسية".

يأتي تجديد دعم إسلام آباد حق الكشميريين في تقرير مصيرهم عشية الخامس من يناير/كانون الثاني الجاري، الموافق لذكرى اعتماد لجنة الأمم المتحدة للهند وباكستان (UNCIP) قراراً عام 1949، يضمن إجراء استفتاء حر وعادل في جامو وكشمير، لتمكين الشعب الكشميري من تحقيق حقه في تقرير المصير، لكن ذلك لم يحدث.

وجاءت قرارات الأمم المتحدة بشأن كشمير عقب حرب شاملة بين باكستان والهند.

وأضاف البيان: "على مدى عقود من الزمن، أعادت الجمعية العامة للأمم المتحدة تأكيد ذلك في قرارها السنوي بشأن تقرير المصير، ومع ذلك فإن السنوات الـ76 الأخيرة من احتلال الهند لجامو وكشمير بشكل غير قانوني هي قصة حزينة من قمع الشعب".

واتهم الرئيس الباكستاني نيودلهي بـ"انتهاك" قرارات مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة والقوانين الإنسانية الدولية، قائلاً: "الهند تحاول إخضاع الشعب الكشميري من خلال الأساليب القمعية".

وشدد الرئيس الباكستاني على "ضرورة وفاء الأمم المتحدة بالتزاماتها التي تعهدت بها قبل 75 عاماً، وأن تدعم نضال الشعب الكشميري من أجل تقرير مصيره".

ويحتفل الكشميريون والباكستانيون كل عام بيوم "5 يناير"، ويعقدون مسيرات وندوات تطالب الأمم المتحدة بتنفيذ قراراتها وتسوية نزاع كشمير.

بدوره، قال وزير الخارجية الباكستاني جليل عباس جيلاني في بيان: "حان الوقت للمجتمع الدولي، وخاصة الأمم المتحدة، أن يفي بوعوده ويتخذ التدابير اللازمة لتمكين شعب جامو وكشمير من ممارسة حق تقرير المصير على النحو المنصوص عليه في قرارات مجلس الأمن الدولي".

كما طالب جيلاني "المجتمع الدولي بالسعي لتحقيق الوقف الفوري لانتهاكات حقوق الإنسان، واستعادة الحقوق والحريات الأساسية للشعب الكشميري".

وأوضح الوزير أن "الحق في تقرير المصير هو مبدأ أساسي من مبادئ القانون الدولي، وفي كل عام، تعرب الجمعية العامة للأمم المتحدة عن دعم لا لبس فيه لحق تقرير المصير للشعوب الواقعة تحت الاحتلال الأجنبي، ومن المؤسف أن الشعب الكشميري لم يتمكن من ممارسة هذا الحق غير القابل للتصرف".

وأكد أن "الهند تتخذ عدداً من الخطوات لتعزيز احتلالها لولاية جامو وكشمير الهندية المحتلة بشكل غير قانوني، وهي منطقة متنازع عليها معترف بها دولياً".

وشدد الوزير الباكستاني أن "الهند تُخضع الشعب الكشميري لانتهاكات منهجية لحقوق الإنسان".

واختتم حديثه بالقول إن "بلاده ستواصل تقديم دعمها الأخلاقي والسياسي والدبلوماسي غير المحدود لنضال شعب جامو وكشمير من أجل تحقيق حقه في تقرير المصير وفقاً لقرارات مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة ذات الصلة".

وفي الوقت نفسه، وثقت مجموعة دولية، مقرها إسلام آباد، تدعى "المنتدى القانوني لكشمير"، أحداث الصراع في كشمير الخاضعة للإدارة الهندية في عام 2023.

وقالت المجموعة في بيان، إن "248 شخصاً قُتلوا العام الماضي، بما في ذلك جنود ومدنيون ومسلحون هنود".

وأضافت أن "القوات الهندية نفذت أيضاً 260 عملية تطويق وتفتيش كبيرة في المنطقة، فيما جرى تدمير 138 منزلاً سكنياً".

ويطلق اسم "جامو كشمير"، على الجزء الخاضع لسيطرة الهند من إقليم كشمير المتنازع عليه مع باكستان، ويضم جماعات تكافح منذ 1989 ضد ما تعتبره "احتلالاً هندياً" لمناطقها.

ويطالب سكان المنطقة بالاستقلال عن الهند والانضمام إلى باكستان، منذ استقلال البلدين عن بريطانيا عام 1947، واقتسامهما الإقليم ذي الغالبية المسلمة.