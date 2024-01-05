سياسة
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أردوغان: التوتر المثير للقلق بين الصومال وإثيوبيا يجب أن ينتهي
ناقش الرئيس التركي رجب طيب أردوغان في اتصال هاتفي الجمعة، مع نظيره الصومالي حسن شيخ محمود، العلاقات الثنائية بين البلدين وقضايا إقليمية وعالمية.
أردوغان: التوتر المثير للقلق بين الصومال وإثيوبيا يجب أن ينتهي
لقاء سابق بين الرئيس التركي ونظيره الصومالي في إسطنبول / صورة: AA
5 يناير 2024

أجرى الرئيس التركي رجب طيب أردوغان الجمعة، محادثة هاتفية مع الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود.

وخلال الاتصال ناقشا العلاقات التركية-الصومالية ومكافحة الإرهاب والقضايا العالمية والإقليمية، حسب دائرة الاتصال في الرئاسة التركية.

وأكد أردوغان أن تركيا تقف إلى جانب الصومال في حربه ضد الإرهاب وأن التعاون بين البلدين سيستمر بشكل متزايد.

وذكر أيضاً أن "التوتر المثير للقلق بين الصومال وإثيوبيا يجب أن ينتهي على أساس سلامة أراضي الصومال".

والاثنين جرى توقيع مذكرة تفاهم بين رئيس الوزراء الإثيوبي أبي أحمد ورئيس إقليم "أرض الصومال" الانفصالي موسى بيحي، تنص على موافقة الأخيرة على تأجير أكثر من 12 ميلاً من الوصول البحري في ميناء بربرة لمدة 50 عاماً، للبحرية الإثيوبية.

وأعربت تركيا عن قلقها إزاء هذه الاتفاقية، وجددت التزامها وحدة الصومال وسيادته وسلامة أراضيه.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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