وصل وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن مساء الجمعة إلى مدينة إسطنبول التركية في مستهل جولة شرق أوسطية لبحث تطورات الحرب الإسرائيلية على غزة.

واستقبل بلينكن والوفد المرافق له في المطار المديرة العامة للشؤون السياسية الثنائية في الخارجية التركية، السفيرة يبرق بلقان.

كما استقبله سفير واشنطن لدى أنقرة جيفري فليك، والقنصل الأمريكي العام في إسطنبول جولي إيديه، ورئيس الإدارة المدنية لمطار إسطنبول إيلكر حقتان قاجماز، ومسؤولون آخرون.

ومن المرتقب أن يبحث الجانبان التركي والأمريكي الهجمات الإسرائيلية على غزة وقضايا إقليمية والعلاقات الثنائية، خلال لقاء وزيري خارجية البلدين هاكان فيدان وأنتوني بلينكن في إسطنبول السبت.

وقال متحدث الخارجية الأمريكية ماثيو ميلر، في تصريح الخميس إن بلينكن سيناقش عدداً من القضايا الحاسمة مع نظرائه على مدى أسبوع في تركيا واليونان والأردن وقطر والإمارات والسعودية وإسرائيل ومصر، والضفة الغربية المحتلة.

في السياق، دعا رئيس المكتب السياسي لحركة حماس إسماعيل هنية الجمعة وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن لـ"التركيز" على إنهاء العدوان الإسرائيلي المستمر على قطاع غزة خلال جولته الشرق أوسطية التي يبدؤها مساء الجمعة من تركيا.

وقال هنية في كلمة مصورة: "نأمل أن يكون (بلينكن) استخلص العبر من الأشهر الثلاثة الماضية، وأدرك حجم الأخطاء التي وقعت بها الولايات المتحدة بدعمها الأعمى للاحتلال وتصديق أكاذيبه بما تسبب بجرائم حرب غير مسبوقة ضد سكان غزة".

وتابع: "نأمل أن يكون تركيزه هذه المرة على إنهاء العدوان، على طريق إنهاء الاحتلال عن كل الأرض الفلسطينية".

وطالب هنية المسؤولين في الدول العربية والإسلامية الذين سيلتقون بلينكن بـ"التأكيد على أن مستقبل المنطقة واستقرارها يرتبط بشكل وثيق بالقضية الفلسطينية ولا يمكن تجاوزها".

وختم قائلاً: "الشعب والمقاومة لن يقبلوا أن يبقى الاحتلال جاثماً على صدورنا، والدماء التي سالت بغزة والدمار الرهيب لا يمكن أن يحقق أمناً ولا استقراراً، ما دام الشعب لم يحصل على حريته ودولته المستقلة كاملة السيادة وعاصمتها القدس".

ومنذ 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، يشنّ الجيش الإسرائيلي حرباً مدمّرة على قطاع غزة، خلفت حتى الجمعة، 22 ألفاً و600 شهيد و57 ألفاً و910 مصابين معظمهم أطفال ونساء، ودماراً هائلاً في البنية التحتية و"كارثة إنسانية غير مسبوقة"، بحسب مصادر رسمية فلسطينية وأممية.