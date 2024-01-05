أجرى الرئيس التركي رجب طيب أردوغان محادثة هاتفية مع الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي.

وجرى خلال الاتصال مناقشة القضايا الإقليمية والعالمية وبخاصة الحرب الأوكرانية-الروسية، حسب دائرة الاتصال في الرئاسة التركية.

وأكد الرئيس أردوغان أن تركيا تبذل جهوداً مكثفة لوقف إراقة الدماء في كل من أوكرانيا والأراضي الفلسطينية وضمان السلام الدائم.

وأشار أردوغان إلى أن تركيا مستعدة للعب دور الميسر واستضافة محادثات السلام لضمان السلام في أوكرانيا.

وأكد الرئيس التركي أنه "من المهم إعادة هيكلة ممر الحبوب وتشغيله"، مشيراً إلى أنه يواصل الاتصالات الدبلوماسية لهذا الغرض.

وأوضح أردوغان أنه ينبغي التوصل إلى وقف لإطلاق النار في أوكرانيا في أقرب وقت ممكن ويجب فتح الباب للسلام.