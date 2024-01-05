سياسة
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أردوغان يؤكد لزيلينسكي جهود تركيا لوقف إراقة الدماء في أوكرانيا وفلسطين
أكد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان في محادثة هاتفية مع الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي أن تركيا تبذل جهوداً مكثفة لوقف إراقة الدماء في كل من أوكرانيا والأراضي الفلسطينية وضمان السلام الدائم.
أردوغان يؤكد لزيلينسكي جهود تركيا لوقف إراقة الدماء في أوكرانيا وفلسطين
أردوغان مع زيلينسكي خلال مؤتمر صحفي مشترك بإسطنبول في يوليو/تموز الماضي / صورة: AP
5 يناير 2024

أجرى الرئيس التركي رجب طيب أردوغان محادثة هاتفية مع الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي.

وجرى خلال الاتصال مناقشة القضايا الإقليمية والعالمية وبخاصة الحرب الأوكرانية-الروسية، حسب دائرة الاتصال في الرئاسة التركية.

وأكد الرئيس أردوغان أن تركيا تبذل جهوداً مكثفة لوقف إراقة الدماء في كل من أوكرانيا والأراضي الفلسطينية وضمان السلام الدائم.

وأشار أردوغان إلى أن تركيا مستعدة للعب دور الميسر واستضافة محادثات السلام لضمان السلام في أوكرانيا.

وأكد الرئيس التركي أنه "من المهم إعادة هيكلة ممر الحبوب وتشغيله"، مشيراً إلى أنه يواصل الاتصالات الدبلوماسية لهذا الغرض.

وأوضح أردوغان أنه ينبغي التوصل إلى وقف لإطلاق النار في أوكرانيا في أقرب وقت ممكن ويجب فتح الباب للسلام.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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