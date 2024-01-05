دعا الائتلاف المغاربي لنصرة القدس وفلسطين (غير حكومي) إلى الاستمرار في دعم فلسطين ومساندة قطاع غزة، عبر المسيرات والوقفات والفاعليات والأموال والدعاء والصلاة والتضامن الشعبي.

جاء ذلك في نداء للأمة الإسلامية أطلقه رئيس الائتلاف عبد الصمد فتحي الجمعة، "لرفع وتيرة النصرة بعد تجاوز العدوان الصهيوني شهره الثالث على أهل غزة وفلسطين".

والائتلاف المغاربي لنصرة القدس وفلسطين، يضم هيئات غير حكومية من الدول المغاربية (المغرب والجزائر وتونس وموريتانيا وليبيا) معنية بالدفاع على فلسطين، ومساندة الشعب الفلسطيني.

وقال الائتلاف في ندائه: "لا توقفوا الدعم، لا توقفوا المساندة، مسيراتكم وقفاتكم مهرجاناتكم أموالكم دعاءكم صلاتكم تضامنكم".

وشدد فتحي، على أن هذا الدعم "مسؤولية وأمانة وجهد".

وتابع: "ما يقع في غزة وفلسطين يجب أن يجعلنا في حالة طوارئ على كل المستويات، خاصة شعورياً وقلبياً وإرادياً وعملياً، كيف لا ونحن الجسد الواحد ونحن الأمة الواحدة ونحن المصير الواحد".

واعتبر رئيس الائتلاف المغربي، أن إسرائيل "تتمادى في إجرامها باغتيال قادة المقاومة والنضال الفلسطيني خارج أرض فلسطين".

وأوضح أن إسرائيل "تسوق لنصر وهمي باغتيالها القائد صالح العاروري ورفاقه".

ومساء الثلاثاء نعت حركة حماس نائب رئيس مكتبها السياسي صالح العاروري، الذي اغتيل و6 من كوادر الحركة بثلاثة صواريخ من مسيّرة إسرائيلية، استهدفت مقراً للحركة في ضاحية بيروت الجنوبية (معقل حزب الله).

ومنذ 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، يشن الجيش الإسرائيلي حرباً مدمرة على قطاع غزة، خلفت حتى الجمعة، 22 ألفاً و600 شهيد و57 ألفاً و910 مصابين معظمهم أطفال ونساء، ودماراً هائلاً في البنية التحتية و"كارثة إنسانية غير مسبوقة"، حسب مصادر رسمية فلسطينية وأممية.