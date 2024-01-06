سياسة
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القضاء التركي يقرر حبس 15 متهماً بقضية التجسس للموساد
قرر القضاء التركي، حبس 15 شخصاً مشتبهاً به بقضية التجسس على أجانب مقيمين في تركيا لمصلحة جهاز المخابرات الخارجية الإسرائيلية (الموساد)، كما أُطلق سراح 11 شخصاً بشرط الرقابة القضائية، وأحال 8 مشتبه بهم إلى إدارة الهجرة تمهيداً لترحيلهم.
القضاء التركي يقرر حبس 15 متهماً بقضية التجسس للموساد
القضاء التركي يقرر حبس 15 متهماً بقضية التجسس للموساد وترحيل 8 آخرين / صورة: AA
6 يناير 2024

قرر القضاء التركي الجمعة، حبس 15 شخصاً من بين 34 مشتبهاً به بقضية التجسس على أجانب مقيمين في تركيا لمصلحة جهاز المخابرات الخارجية الإسرائيلية (الموساد).

وذكرت مصادر قضائية، أن محكمة صلح الجزاء في إسطنبول، قررت حبس 15 شخصاً وأطلقت سراح 11 بشرط الرقابة القضائية.

فيما أحالت 8 مشتبه فيهم إلى إدارة الهجرة تمهيداً لترحيلهم من تركيا.

وجاء القرار القضائي بعد مطالبة النيابة العامة بحبس 26 من أصل 34 شخصاً بتهمة "التجسس السياسي أو العسكري".

وحصلت شعبة مكافحة الإرهاب بإسطنبول والاستخبارات التركية على معلومات في إطار تحقيقاتها تفيد بنيّة الموساد تنفيذ أنشطة من قبيل المراقبة والتعقب والاعتداء والاختطاف ضدّ الرعايا الأجانب المقيمين في تركيا لأسباب إنسانية.

جاءت التوقيفات بعملية أمنية في 8 ولايات، في إطار تحقيقات أطلقها مكتب الإرهاب والجرائم المنظمة في النيابة العامة بإسطنبول ضد 46 مشتبهاً به.

وتَبيَّن للسلطات الأمنية التركية أنّ عملاء الموساد تواصلوا مع المشتبه بهم عن طريق حسابات التواصل الاجتماعي، وإثر ذلك أطلقت عملية لتوقيفهم.

وفي 2 يناير/كانون الثاني أطلقت قوات الأمن عملية متزامنة شملت 57 عنواناً، في 15 قضاء بولاية إسطنبول وولايات أنقرة وقوجا ألي وهطاي ومرسين وإزمير ووان وديار بكر.

وصودرَ في العملية 134 ألفاً و830 يورو، و23 ألفاً و680 دولاراً، ومبالغ أخرى بعملات مختلفة، ومسدس غير مرخَّص وذخائر ومعدات رقمية.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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