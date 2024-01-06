قال رئيس مجلس السيادة في السودان عبد الفتاح البرهان الجمعة إنه "لا صُلح ولا اتفاق" مع قوات الدعم السريع.

واتهم البرهان، قوات الدعم السريع، بارتكاب "جرائم حرب، وجرائم ضد الإنسانية في (ولاية) غرب دارفور، وكل بقاع السودان".

جاء ذلك في كلمة للبرهان، الذي يتولى قيادة الجيش، أمام عدد من الضباط والجنود بمدينة جبيت (شرق)، وفق تسجيل فيديو بثه إعلام مجلس السيادة، عبر صفحته على "فيسبوك".

وقال "كل السودان والعالم شهد جرائم الحرب وجرائم ضد الإنسانية التي ارتكبتها القوات المتمردة (الدعم السريع) في غرب دارفور، وكل بقاع السودان، لذلك ليس لدينا صلح أو اتفاق معهم".

وأضاف: "معركتنا مستمرة، ومعركة استرداد أي موقع دنسته أقدام الخونة (في إشارة للدعم السريع) سنصل إليه".

وتساءل البرهان، عن "سبب اختفاء قائد الدعم السريع (محمد حمدان دقلو/حميدتي) طوال الأشهر الثمانية الماضية"، واصفاً إياه "بالخائن".

وشدد على أن قوات الدعم السريع "لا تريد خيراً للبلاد"، متهما إياها بـ"نهب وسلب المواطنين".

ويأتي حديث البرهان، بالتزامن مع جولة خارجية لحميدتي، شملت جيبوتي وأوغندا وإثيوبيا وكينيا وجنوب إفريقيا ورواندا، التي وصل إليها في وقت سابق الجمعة.

وفي السياق، طالب البرهان بعض السياسيين، لم يسمهم، بالابتعاد عن حميدتي.

وأوضح "أقول للسياسيين أنتم أخطأتم، اتفقتم مع متمردين خارجين عن القانون (في إشارة للدعم السريع)".

وعليه دعا القوى السياسية إلى الحوار، شريطة أن يكون "في السودان"، مضيفاً: "نحن نرحب بالحوار مع السياسيين، ومن يدعو لوقف الحرب".

وأشار البرهان، إلى أن بعض دول الإقليم (دون تحديد) تستقبل قائد الدعم السريع وتصفق له، وتُعد له استقبالاً "لا نقبله، ويعد إهانة للشعب السوداني".

وأكد على أنه يجب معاملة قوات الدعم السريع "قوات إرهابية".

واستدرك: "عندما نتكلم عن تفاوض ووقف للحرب، نقول إن عليهم (الدعم السريع) أن يخرجوا من بيوت المواطنين ويعيدوا الأملاك والأموال التي نهبوها، ويحاسبوا على الجرائم التي ارتكبوها".

ويأتي خطاب البرهان، قبيل لقاء مرتقب خلال الفترة المقبلة في جيبوتي مع حميدتي، هو الأول من نوعه منذ اندلاع الحرب، وقد يمهد لاتفاق على إدماج الجيش و"الدعم السريع"، وإمكانية حل الأزمة، إذا قدم الطرفان تنازلات دون شروط مسبقة، وفق مراقبين.

والثلاثاء، وقعت تنسيقية القوى المدنية الديمقراطية في السودان (تقدم) وقوات "الدعم السريع"، على إعلان سياسي مشترك يتضمن تفاهمات بينها تشكيل "لجنة مشتركة لإنهاء الحرب".

ومنذ منتصف أبريل/نيسان 2023، يخوض الجيش السوداني وقوات "الدعم السريع"، حرباً خلّفت أكثر من 12 ألف قتيل وما يزيد على 6 ملايين نازح ولاجئ، وفقاً للأمم المتحدة.

واتسعت رقعة الصراع في السودان مع إعلان "الدعم السريع" في 18 ديسمبر/كانون الأول الماضي، سيطرتها على مدينة ود مدني، عاصمة ولاية الجزيرة، بعد معارك مع الجيش استمرت نحو 4 أيام، في الولاية المتاخمة للخرطوم من الجنوب، وتعد ذات كثافة سكانية عالية، وكانت قِبلة للنازحين من القتال في الخرطوم.

وبانتقال المعارك إلى "الجزيرة"، اتسعت رقعة القتال إذ انضمت الأخيرة إلى 9 ولايات تشهد اشتباكات مستمرة منذ منتصف أبريل/نيسان 2023، وهي العاصمة الخرطوم وولايات إقليمي دارفور وكردفان، من أصل 18 ولاية.