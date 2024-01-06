طالبت الجمعة عائلات إسرائيليين، قتلتهم نيران دبابة إسرائيلية داخل منزل، رئيس الأركان هرتسي هاليفي بإجراء "تحقيق شامل وشفاف" في قرار إطلاق النار الذي أدى إلى مصرع أبنائهم في هجمات السابع من أكتوبر/تشرين الأول الماضي.

وقالت صحيفة هآرتس (خاصة) إنّ عائلات إسرائيليين قُتلوا في منزل داخل كيبوتس بئيري في منطقة غلاف غزة (جنوب) في 7 أكتوبر/تشرين الأول، بعد أن أسرهم مقاتلو حماس، بعثوا برسالة إلى رئيس أركان الجيش الإسرائيلي، تطالبه بإجراء "تحقيق شامل وشفاف" في قرار إطلاق النار على المنزل، فيما كان بداخله مدنيون إسرائيليون محتجزون.

وأشارت الصحيفة إلى أنّ قناة 12 العبرية (خاصة) نشرت لقطات تُظهر دبابة تابعة للجيش تطلق النار باتجاه المنزل، حيث كان فيه مقاتلو حماس رفقة محتجزين إسرائيليين.

وفي نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، نشرت صحيفة "هآرتس" تقريراً نقلاً عن الشرطة، بأن مروحية إسرائيلية أطلقت النار في 7 أكتوبر/تشرين الأول، على فلسطينيين وإسرائيليين في بلدة رعيم، بغلاف قطاع غزة.

وفي هجومها على مستوطنات غلاف غزة في 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، قتلت "حماس" نحو 1200 إسرائيلياً، وأصابت نحو 5431، وأسرت 239 على الأقل، بادلت عشرات منهم مع إسرائيل خلال هدنة إنسانية مؤقتة استمرت 7 أيام، وانتهت مطلع ديسمبر/كانون الماضي.

وحسب إعلام عبري، أسفرت الهدنة المؤقتة نهاية نوفمبر/ر/تشرين الثاني الماضي، عن إطلاق سراح 105 مدنيين من المحتجزين لدى حماس بينهم 81 إسرائيلياً، و23 مواطناً تايلاندياً، وفلبيني واحد.

وذكرت مؤسسات الأسرى الفلسطينيين أن إسرائيل أطلقت بموجب الهدنة المؤقتة سراح 240 أسيراً فلسطينيا من سجونها و71 أسيرة و169 طفلاً.

وتقدر إسرائيل أنّ نحو "137 رهينة ما زالوا محتجزين في قطاع غزة"، وفق تقارير إعلامية متطابقة، وتصريحات مسؤولين إسرائيليين.

ومنذ 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، يشن الجيش الإسرائيلي حرباً مدمرة على غزة، خلّفت حتى صباح الجمعة 22 ألفاً و600 شهيد و57 ألفاً و910 إصابات، معظمهم أطفال ونساء، ودماراً هائلاً في البنية التحتية وكارثة إنسانية غير مسبوقة، وفقاً لسلطات القطاع والأمم المتحدة.