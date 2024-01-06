أعلن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون والجيش الأردني الجمعة، تنفيذ إنزالَين جويين بالتعاون بين البلدين، لمساعدات إغاثية إلى قطاع غزة.

جاء ذلك وفق تغريدة لماكرون على حسابه بمنصة إكس، وبيان للجيش الأردني على موقعه.

وكتب ماكرون، "في سياق صعب، قدّمت فرنسا والأردن مساعدات جواً للسكان (في غزة) ومن يساعدونهم".

وأضاف "الوضع الإنساني لا يزال حرجاً في غزة".

وأرفق في تغريدته صورة لطيار يقف على منصة الشحن بطائرة عسكرية، ويظهر خلفه عدد من المظلات في الجو.

وفي وقت لاحق، أشار الجيش الأردني في بيانٍ على موقعه، إلى أن "طائرات من نوع C130 تابعة لسلاح الجو الملكي الأردني وسلاح الجو الفرنسي، نفذت إنزالَين جويين على محيط المستشفى الميداني الأردني الثاني بخان يونس، جنوبي قطاع غزة".

واحتوت المساعدات التي جرى إنزالها "على مواد طبية ومستلزمات علاجية"، وفق البيان ذاته.

وسبق أن نفذ الجيش الأردني سبعة إنزالات لمستشفياته الميدانية داخل غزة، وكانت المرة الأخيرة لمحاصرين داخل كنيسة القديس برفيريوس، الواقعة بحي الزيتون، شمالي القطاع، وذلك عشية عيد الميلاد المجيد.

ومنذ 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، يشن الجيش الإسرائيلي حرباً مدمرة على غزة، خلّفت حتى صباح الجمعة 22 ألفاً و600 شهيد و57 ألفاً و910 إصابات، معظمهم أطفال ونساء، ودماراً هائلاً في البنية التحتية وكارثة إنسانية غير مسبوقة، وفقاً لسلطات القطاع والأمم المتحدة.