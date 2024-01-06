سياسة
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"لن يحددوا مستقبلها".. فرنسا تستنكر تصريحات مسؤولين إسرائيليين حول غزة
قالت وزيرة الخارجية الفرنسية كاثرين كولونا إنه لا يحق لإسرائيل تحديد مستقبل غزة التي تُعدّ أرضاً فلسطينية، وإنه يجب العودة إلى مبدأ القانون الدولي.
"لن يحددوا مستقبلها".. فرنسا تستنكر تصريحات مسؤولين إسرائيليين حول غزة
"لن يحددوا مستقبلها".. فرنسا تستنكر تصريحات مسؤولين إسرائيليين حول غزة. / صورة: AA
6 يناير 2024

قالت وزيرة الخارجية الفرنسية كاثرين كولونا إنه لا يحق لإسرائيل تحديد مستقبل غزة التي تُعدّ أرضاً فلسطينية، وإنه يجب العودة إلى مبدأ القانون الدولي.

جاء ذلك في تصريح لقناة "سي إن إن" الأمريكية، وصفت فيها كولونا، التصريحات المتكررة الصادرة عن سياسيين ومسؤولين إسرائيليين مؤخراً حول إجبار الفلسطينيين في قطاع غزة على الهجرة بأنها "غير مسؤولة".

وأكدت الوزيرة الفرنسية دعم بلادها لحل الدولتين، قائلةً: "غزة أرض فلسطينية تريد أن تكون جزءاً من دولة فلسطين المستقبلية، وندعم حل الدولتين الذي يُعتبر الخيار الوحيد الممكن".

وشدّدت كولونا، على ضرورة حماية إسرائيل المدنيين عبر التزام القانون الدولي.

وكان وزراء إسرائيليون بينهم وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير، والمالية بتسلئيل سموتريتش، والنائب في الكنيست عن حزب الليكود الحاكم داني دانون، دعوا في الأسابيع الأخيرة لتشجيع "الهجرة الطوعية" للفلسطينيين من قطاع غزة، الأمر الذي أثار انتقادات أمريكية ودولية وعربية.

ومنذ 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، يشن الجيش الإسرائيلي حرباً مدمرة على غزة، خلّفت حتى صباح الجمعة 22 ألفاً و600 شهيد و57 ألفاً و910 إصابات، معظمهم أطفال ونساء، ودماراً هائلاً في البنية التحتية وكارثة إنسانية غير مسبوقة، وفقاً لسلطات القطاع والأمم المتحدة.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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