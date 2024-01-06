سياسة
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عمليات دهم واقتحامات ونشاطات عسكرية واسعة للاحتلال في مختلف مناطق الضفة
أصيب 6 فلسطينيين في الضفة الغربية خلال اقتحام جيش الاحتلال الإسرائيلي مخيم الدهيشة للاجئين بمدينة بيت لحم، وبلدتَي كفر نعمة وبيت لقيا غربي رام الله.
عمليات دهم واقتحامات ونشاطات عسكرية واسعة للاحتلال في مختلف مناطق الضفة
الضفة.. اصابة 6 فلسطينيين في اقتحام لجيش الاحتلال ببيت لحم. / صورة: AA
6 يناير 2024

أصيب 6 فلسطينيين في الضفة الغربية الثلاثاء خلال اقتحام جيش الاحتلال الإسرائيلي مخيم الدهيشة للاجئين بمدينة بيت لحم (جنوب)، وبلدتي كفر نعمة وبيت لقيا غربي رام الله (وسط).

وأسفر اقتحام الجيش الإسرائيلي للمناطق الثلاث في الضفة الغربية عن اعتقال 18 شخصاً، وفق مصادر فلسطينية رسمية وشهود عيان.

وتحدثت إذاعة صوت فلسطين (حكومية) عن إصابة 3 شبان خلال مواجهات مع قوات إسرائيلية اقتحمت مخيم الدهيشة "إحداها بجروح خطيرة في الصدر، نقلوا إثرها إلى مستشفى بيت جالا الحكومي المحلي لتلقي العلاج".

وذكرت أن القوة الإسرائيلية داهمت المخيم "لاعتقال نشطاء من الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين، وعندما لم تجد بعضهم اعتقلت أقاربهم".

وقال شاهد عيان، إن "جميع الإصابات في منطقة الصدر والفخذ، في حين بلغت حصيلة الاعتقالات 18، بينهم سيدة".

ووفق الشاهد، فإن قوة كبيرة من الجيش الإسرائيلي اقتحمت المخيم صباح الثلاثاء، فاندلعت مواجهات مع شبان فلسطينيين رشقوا المركبات العسكرية بالحجارة، فرد الجنود بالرصاص الحي والمطاطي والقنابل الغازية.

وفي بلدة كفر نعمة غربي رام الله، أصيب 3 فلسطينيين برصاص الجيش الإسرائيلي، وفق وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية (وفا).

وقالت الوكالة إن "قوات الاحتلال اقتحمت بلدتي كفر نعمة، وبيت لقيا، فجر اليوم الثلاثاء، وأُبلغ عن 3 إصابات برصاص قوات الاحتلال خلال مواجهات اندلعت في كفر نعمة، واعتقال شابين من بيت لقيا".

ولم يصدر تعليق فوري من السلطات الإسرائيلية بشأن الاقتحام والاعتقالات.

ويشنّ جيش الاحتلال الإسرائيلي حملات مداهمة واقتحام شبه يومية للمناطق الفلسطينية، لتنفيذ اعتقالات أو عمليات تفتيش، فتندلع مواجهات واشتباكات مسلحة مع السكان، تسفر غالباً عن شهداء وإصابات واعتقالات.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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