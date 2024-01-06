سياسة
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رداً على اغتيال العاروري.. حزب الله يستهدف موقعاً إسرائيلياً بـ60 صاروخاً
قالت جماعة حزب الله اللبنانية إنها أطلقت 62 صاروخاً على موقع مراقبة إسرائيلي في "ردٍّ أوّليّ" على مقتل القيادي بحركة حماس صالح العاروري الأسبوع الماضي، في بيروت، مؤكدةً أن الصواريخ "أوقعت إصابات مباشرة ومؤكّدة" في القاعدة.
رداً على اغتيال العاروري.. حزب الله يستهدف موقعاً إسرائيلياً بـ60 صاروخاً
تصاعد الدخان من شمالي إسرائيل إثر إطلاق صواريخ من جنوبي لبنان / صورة: AFP
6 يناير 2024

أطلقت جماعة حزب الله اللبنانية، صباح السبت، أكثر من 60 صاروخاً باتجاه "قاعدة مراقبة جوية" في شمالي إسرائيل. وشدد بيان للحزب على أنها أتت "في إطار الرد الأوّلي" على مقتل نائب رئيس المكتب السياسي لحركة حماس صالح العاروري، في بيروت.

وجاء في البيان: "قام مجاهدو المقاومة الإسلامية (..) في إطار الرد الأوّلي على جريمة اغتيال القائد الكبير الشيخ صالح العاروري، وإخوانه الشهداء في الضاحية الجنوبية لبيروت، باستهداف قاعدة ميرون للمراقبة الجوية بـ62 صاروخاً من أنواع متعدّدة".

وأضاف البيان أن الصواريخ "أوقعت إصابات مباشرة ومؤكّدة" في القاعدة.

من جهته، قال الجيش الإسرائيلي إنه رصد إطلاق نحو 40 صاروخاً من الأراضي اللبنانية صباح السبت، مضيفاً في بيان أن القوات الإسرائيلية ضربت خلية مسؤولة عن بعض عمليات إطلاق الصواريخ بُعيد ذلك.

وانطلقت صافرات الإنذار في بلدات ومدن في شمالي إسرائيل وفي هضبة الجولان السورية المحتلة من جانب إسرائيل.

وقال محللون إن مقتل العاروري يمكن عدّه رسالة إلى جماعة حزب الله، حليفة حركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس)، مفادها أنه حتى معقلها الرئيسي في الضاحية يمكن أن يكون عُرضة لهجوم إسرائيلي.

واستُشهد العاروري مع مسؤولَين في حركة حماس و4 مرافقين، الثلاثاء، في ضربة صاروخية من طائرة حربية، وفق مصدر أمني لبناني، استهدفت مكتباً للحركة في الضاحية الجنوبية لبيروت، معقل حزب الله، في أول استهداف يحصل في العاصمة اللبنانية منذ بدء الحرب في غزة. وقالت السلطات اللبنانية والحزب وحماس وواشنطن إن إسرائيل نفّذت العملية.

وفي كلمة له، الجمعة، أكد الأمين العام لحزب الله حسن نصر الله، أن "الرد آتٍ حتماً"، مضيفاً: "القرار في الميدان، الميدان سيردّ، والميدان لا ينتظر".

ومنذ اندلاع العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة في السابع من أكتوبر/تشرين الأول، تشهد الحدود اللبنانية-الإسرائيلية تبادلاً يومياً للقصف بين حزب الله والجيش الإسرائيلي.

وأسفر تبادل القصف عند الحدود عن مقتل 175 شخصاً على الأقل في الجانب اللبناني، بينهم 129 عنصرا من الحزب.

وأحصى الجيش الإسرائيلي من جهته مقتل 14 شخصاً بينهم تسعة عسكريين.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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