سياسة
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على رأسها غزة.. فيدان يلتقي بلينكن في إسطنبول لبحث عدد من الملفات المشتركة
التقى وزير الخارجية التركي هاكان فيدان نظيره الأمريكي أنتوني بلينكن في إسطنبول، في مستهل جولة شرق أوسطية لبحث تطورات الحرب على غزة، وعدد من الملفات الهامة بين البلدين.
على رأسها غزة.. فيدان يلتقي بلينكن في إسطنبول لبحث عدد من الملفات المشتركة
فيدان يلتقي بلينكن في إسطنبول / صورة: AA
6 يناير 2024

استقبل وزير الخارجية التركي هاكان فيدان السبت، نظيره الأمريكي أنتوني بلينكن في إسطنبول، وبحثا عدداً من الملفات الهامة وفي مقدمتها الحرب الإسرائيلية المستمرة على قطاع غزة.

ومن المرتقب أن يبحث الوزيران، في اللقاء الذي عُقد في قصر وحيد الدين بإسطنبول، كلاً من الأوضاع في غزة، الخطوات النهائية لاستكمال تصديق تركيا على طلب السويد للانضمام إلى حلف شمال الأطلسي (ناتو)، وموافقة الولايات المتحدة على بيع تركيا مقاتلات F-16.

وأمس الجمعة، وصل بلينكن إلى مدينة إسطنبول في مستهل جولة شرق أوسطية لبحث تطورات الحرب على غزة.

ومن المرتقب أن يبحث فيدان وبلينكن، الهجمات الإسرائيلية على غزة وقضايا إقليمية والعلاقات الثنائية.

وقال متحدث الخارجية الأمريكية ماثيو ميلر في تصريح الخميس، إن بلينكن سيناقش عدداً من القضايا الحاسمة مع نظرائه على مدى أسبوع في تركيا واليونان والأردن وقطر والإمارات والسعودية وإسرائيل ومصر، والضفة الغربية.

وذكرت وزارة الخارجية الأمريكية في بيان، أن بلينكن سيشدد خلال جولته الإقليمية على حماية أرواح المدنيين، وإطلاق سراح الأسرى، وتوصيل المساعدات الإنسانية إلى غزة، واستعادة الخدمات الأساسية، ومنع التهجير القسري للفلسطينيين من غزة.

وسيتناول أيضاً الخطوات العاجلة للحد من العنف وتهدئة التوترات، بما في ذلك ردع هجمات الحوثيين في اليمن وتجنب التصعيد في لبنان.

وأفاد البيان بأن بلينكن سيؤكد مجدداً التزام الولايات المتحدة العمل مع الشركاء من أجل السلام في الشرق الأوسط، مؤكداً المضي نحو إقامة دولة فلسطينية إلى جانب إسرائيل.

وتأتي زيارته وسط تفاقم الكارثة الإنسانية في قطاع غزة بسبب الهجمات الإسرائيلية والحصار الذي تفرضه على القطاع المحاصر.

وأجرى فيدان وبلينكن عدة مكالمات هاتفية واجتماعات منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول لمناقشة موضوع غزة من بين قضايا ثنائية أخرى، بما في ذلك انضمام السويد إلى حلف شمال الأطلسي وبيع مقاتلات F-16 لتركيا.

وبلغت حصيلة الهجمات الإسرائيلية منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 22722 شهيداً و58166 إصابة، معظمهم من النساء والأطفال.

وشنّت إسرائيل هجمات جوية وبرية متواصلة على قطاع غزة في أعقاب هجوم عبر الحدود شنته حركة حماس الفلسطينية في 7 أكتوبر/تشرين الأول.

وتقول تل أبيب إن الهجمات التي شنتها حماس أدّت إلى مقتل نحو 1200 إسرائيلي.

وترك الهجوم الإسرائيلي غزة في حالة خراب، حيث تضررت أو دمرت 60% من البنية التحتية للقطاع، وجرى تشريد ما يقرب من مليوني مدني وسط نقص حاد في الغذاء والمياه النظيفة والأدوية.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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