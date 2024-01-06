انتهى، مساء السبت، اللقاء الذي جمع وزير الخارجية التركي هاكان فيدان ونظيره الأمريكي أنتوني بلينكن في إسطنبول.

واستمر اللقاء بين فيدان وبلينكن، الذي انعقد في قصر وحيد الدين بإسطنبول، قرابة ساعتين.

وأوضحت وزارة الخارجية التركية في تدوينة على منصة "إكس"، أن اللقاء تناول الحرب في غزة، والأزمة الإنسانية، وعملية انضمام السويد إلى حلف شمال الأطلسي (ناتو)، وقضايا ثنائية وإقليمية.

ومن المتوقع أن يستقبل الرئيس رجب طيب أردوغان، وزير الخارجية الأمريكي.

وأمس الجمعة، وصل بلينكن إلى مدينة إسطنبول في مستهل جولة شرق-أوسطية لبحث تطورات الحرب على غزة.

وقال متحدث الخارجية الأمريكية ماثيو ميلر، في تصريح الخميس: "إن بلينكن سيناقش عدداً من القضايا الحاسمة مع نظرائه على مدى أسبوع في تركيا واليونان والأردن وقطر والإمارات والسعودية وإسرائيل ومصر، والضفة الغربية".

وذكرت وزارة الخارجية الأمريكية، في بيان، أن بلينكن سيشدد خلال جولته الإقليمية على حماية أرواح المدنيين، وإطلاق سراح الأسرى، وتوصيل المساعدات الإنسانية إلى غزة، واستعادة الخدمات الأساسية، ومنع التهجير القسري للفلسطينيين من غزة.

وسيتناول أيضاً الخطوات العاجلة للحد من العنف وتهدئة التوترات، بما في ذلك ردع هجمات الحوثيين في اليمن وتجنب التصعيد في لبنان.