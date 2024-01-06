سياسة
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مايك بنس يزور جنوداً إسرائيليين على حدود لبنان ويوقّع على قذائف مدفعية
وقّع مايك بنس نائب الرئيس الأمريكي سابقاً على قذائف مدفعية ستُطلق نحو لبنان، وذلك خلال زيارته جنوداً إسرائيليين على الحدود الشمالية، ضمن زيارته تل أبيب.
مايك بنس يزور جنوداً إسرائيليين على حدود لبنان ويوقّع على قذائف مدفعية
نائب الرئيس الأمريكي سابقاً يزور جنوداً إسرائيليين ويوقّع على قذائف مدفعية ستُطلق نحو لبنان / وسائل تواصل اجتماعي / Others
6 يناير 2024

زار مايك بنس نائب الرئيس الأمريكي سابقاً، جنوداً إسرائيليين على الحدود الشمالية، ووقّع على قذائف مدفعية ستُطلق نحو لبنان.

وأوضحت صحيفة يديعوت أحرونوت العبرية، أمس الجمعة، أن بنس زار مجموعة جنود على حدود إسرائيل مع لبنان، خلال زيارته تل أبيب.

وأوضحت أن بنس تبادل أطراف الحديث مع الجنود ووقّع على قذائف مدفعية إسرائيلية.

وحسب يديعوت أحرونوت قال بنس للجنود: "نقدّر ما تفعلونه، لم أعد أتحدث نيابة عن الحكومة الأمريكية، ولكني نيابة عن الشعب، نحن نقف إلى جانبكم وسنواصل ذلك".

ويتبادل حزب الله وفصائل فلسطينية في لبنان مع الجيش الإسرائيلي قصفاً يومياً متقطعاً منذ 8 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، "تضامناً مع قطاع غزة"، ما أسفر عن عشرات القتلى والجرحى على طرفي الحدود.

ومنذ 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، يشن الجيش الإسرائيلي حرباً مدمرة على قطاع غزة، خلّفت حتى السبت، 22 ألفاً و722 شهيداً و58 ألفاً و166 مصاباً، معظمهم أطفال ونساء، ودماراً هائلاً في البنية التحتية و"كارثة إنسانية غير مسبوقة"، حسب مصادر رسمية فلسطينية وأممية.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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